Calendario económico: datos macroeconómicos de EE. UU. y resultados de las grandes tecnológicas 🔎

La agenda del miércoles está repleta de importantes datos macroeconómicos estadounidenses y resultados de grandes empresas del país.
Los indicadores que más influirán en el mercado probablemente serán el informe de empleo de ADP, el índice ISM de servicios y el anuncio trimestral de refinanciación del Tesoro estadounidense, que detalla los planes de endeudamiento y recompra de deuda del gobierno. En Wall Street, los inversores estarán atentos a los resultados de Walt Disney, Eli Lilly, Uber y AppLovin.
Calendario macroeconómico
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A las 14:15, se publicará el informe de empleo de ADP de EE. UU. El consenso prevé un aumento del empleo en el sector privado de entre 70.000 y 75.000 puestos de trabajo, frente a los 98.000 del mes anterior.
A las 14:30, el Tesoro de EE. UU. publicará su Anuncio Trimestral de Refinanciación, seguido a las 17:00 por los detalles de las próximas subastas de bonos del Tesoro a 3, 10 y 30 años y las recompras de deuda previstas.
A las 16:00, se publicará el Índice ISM de Servicios de EE. UU., junto con sus subíndices de precios pagados y empleo. Se espera que el índice principal se sitúe en 54,5.
A las 16:30, la EIA publicará su informe semanal de inventarios de petróleo crudo de EE. UU. Más tarde, las gobernadoras de la Reserva Federal, Lisa Cook y Mary Daly, también tienen previsto intervenir. Al inicio de la sesión, los mercados recibirán los datos finales del PMI de servicios para la eurozona y el Reino Unido. Mientras tanto, el Banco de la Reserva de la India ha mantenido su tasa de interés oficial sin cambios en el 5,25%.
Resultados de empresas americanas
- Walt Disney presentará sus resultados del tercer trimestre del año fiscal 2026. Los inversores se centrarán en el rendimiento de su negocio de streaming y los ingresos de sus parques temáticos.
- Eli Lilly publicará sus resultados del segundo trimestre, y el mercado seguirá de cerca las ventas de fármacos GLP-1 y los planes de expansión de la producción de la compañía.
- Uber presentará sus resultados del segundo trimestre, incluyendo información actualizada sobre el crecimiento de las reservas brutas en sus segmentos de Movilidad y Entrega.
- AppLovin publicará los resultados de su plataforma publicitaria con inteligencia artificial.
- Western Digital y SanDisk también presentarán sus resultados, ofreciendo información sobre la demanda de memoria NAND y la inversión en centros de datos para IA.
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