Calendario del día: Resultados corporativos y la publicación del IPC de EE. UU.

Hoy se podría producir la inesperada nominación de un nuevo presidente de la Reserva Federal por parte de Donald Trump. En estos momentos, el favorito es Kevin Warsh, considerado como un político de línea dura. Trump podría anunciar su nominación esta misma mañana en EE. UU. En la plataforma de apuestas Polymarket, la probabilidad de que Kevin Warsh sea elegido por Trump ha aumentado de alrededor del 30 % a un 94 %. Ayer mismo, el candidato principal era Rick Rieder, a quien el mercado le asignaba un 48 % de probabilidades. La publicación macroeconómica más importante del día es la inflación del IPC de EE. UU. Media hora antes, también se publicará la inflación del IPC de Alemania. La temporada de resultados continúa, con la atención de hoy centrada en el sector energético. Chevron y Exxon Mobil publicarán sus resultados trimestrales. Calendario económico del día A lo largo de la mañana – Datos del PIB de España, Alemania y la Eurozona

14:00 – Inflación del IPC alemán

14:30 – Inflación del IPC estadounidense

