Conclusiones clave Hoy se conocerá la decisión de tipos de la FED de Estados Unidos.

Microsoft, Tesla y Meta presentarán resultados al cierre de la sesión.

El principal evento de hoy, y que va a marcar lo que queda de semana, es la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. sobre los tipos de interés. Antes del anuncio de la Fed, los mercados conocerán la decisión del Banco de Canadá sobre política monetaria. Todo ello mientras el foco no se mueve de los resultados de las grandes cotizadas, con el turno para Microsoft, Tesla y Meta al cierre de la sesión estadounidense de hoy. Expectativas de la Fed Los mercados solamente estiman en un 2,8% la probabilidad de un recorte de tipos en la reunión de hoy.

El primer recorte se espera en el mes de julio . Los mercados no prevén dos recortes este año, pese a que eso es lo que se indicó en el gráfico de puntos presentado en diciembre.

. Los mercados no prevén dos recortes este año, pese a que eso es lo que se indicó en el gráfico de puntos presentado en diciembre. Dado el estado actual de la economía, hay margen para una política monetaria restrictiva, pese a la continua presión de Trump por una flexibilización. En medio de la actual turbulencia geopolítica, la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell podría resultar especialmente importante. La decisión ya está plenamente descontada, pero la narrativa del mercado dependerá en gran medida del tono de Powell. En paralelo, se espera que el Banco de Canadá mantenga los tipos de interés sin cambios en el 2,25%.

