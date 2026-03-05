En bolsa hay un dicho que suele aparecer en momentos de alta volatilidad y avalanchas de noticias: “hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas.” Y este inicio de año encaja perfectamente con esa frase.

En cuestión de semanas hemos pasado por la cancelación de aranceles en Estados Unidos, el auge de la IA como amenaza para sectores enteros y el estallido de un conflicto de escala global que ha disparado el precio del petróleo.

El mercado tiene hoy el foco puesto precisamente en esto último. El petróleo es una de las bases sobre las que se sostiene cualquier economía, y un repunte brusco en su precio altera por completo los esquemas de crecimiento, política monetaria y estabilidad de la mayoría de países del mundo.

No se sabe hasta dónde puede llegar el precio ni durante cuánto tiempo, pero hoy se han encendido las alarmas tras un anuncio procedente de China. ¿La consecuencia?

El Brent supera ya los 82 dólares, y no parece que vaya a frenar en el corto plazo.

China, el país más expuesto al riesgo del Estrecho de Ormuz

Aproximadamente, el 40% del petróleo que atraviesa el Estrecho de Ormuz tiene como destino China. Y si ampliamos el foco, el 57% del crudo que China importa por vía marítima procede de Oriente Medio. La dependencia es enorme.

Esto convierte a China en un actor extremadamente vulnerable ante cualquier tensión en el Golfo Pérsico. Aunque no participe en el conflicto, la inseguridad en las rutas comerciales afecta directamente a su economía.

Aunque no existe confirmación oficial de un bloqueo del estrecho, las amenazas iraníes de dificultar el tránsito ya han ralentizado el tráfico y han obligado a empresas y países a buscar rutas alternativas para asegurar el suministro.

Con una oferta reducida por la tensión en Oriente Medio y una demanda estable, o incluso creciente, por miedo a precios más altos en el futuro, el resultado es claro: el petróleo se ha disparado más de un 10% en cinco días.

Los analistas ya contemplan escenarios por encima de los 100 dólares si la situación se prolonga.

Europa ha sido el foco habitual de preocupación por su dependencia energética, pero hoy el gran afectado es China. Esta mañana han aparecido los primeros signos de tensión: el gobierno chino ha anunciado nuevas limitaciones para sus refinerías, lo que evidencia un desgaste creciente en la industria.

Si estas medidas continúan y el conflicto se alarga, el impacto sobre el crecimiento chino podría ser significativo. En un escenario extremo, China podría incluso verse obligada a involucrarse diplomáticamente para evitar un shock energético mayor.

China ordena frenar exportaciones de diésel y gasolina

En este escenario, el gobierno chino ha instruido a sus mayores refinerías (PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem y Zhejiang Petrochemical) a suspender inmediatamente las exportaciones de diésel y gasolina y negociar la cancelación de contratos ya acordados.

Solo se permiten excepciones para:

Combustible de aviación y ‘bunker fuel’ almacenado en depósitos aduaneros.

almacenado en depósitos aduaneros. Suministros destinados a Hong Kong y Macao.

La orden se transmitió verbalmente en una reunión con la NDRC, el principal planificador económico del país. El mensaje es claro: priorizar el suministro interno ante un posible shock prolongado.

Impacto inmediato en Asia: menos oferta y más tensión en los mercados

Para entender el impacto global sobre el precio y oferta del petróleo, hay que comprender el papel de China en el mercado energético.

China es el tercer mayor exportador de combustibles marítimos de Asia, solo por detrás de Corea del Sur y Singapur. Pero, a diferencia de lo que muchos creen, China es un gran refinador, no un gran productor.

El proceso que sigue la industria petrolera china es el siguiente:

China importa crudo a través de diferentes rutas, siendo la del Estrecho de Ormuz la más relevante de ellas. Recibe crudo desde múltiples países de la zona, incluyendo Arabia Saudí, Irak, Emiratos y Kuwait.

El problema es que este corredor ha demostrado ser ciertamente inestable y el punto más vulnerable del proceso de importación de crudo chino. Una amenaza de cierre parcial o total implica menos crudo para las refinerías, aumento de costes logísticos y retraso en las entregas. Una vez recibido el petróleo, las refinerías transforman el crudo en diferentes productos derivados. En este proceso la economía china genera valor añadido y obtiene mayores márgenes al exportar el excedente. Este excedente se exporta en forma de gasolina, diésel y otros derivados a otros países asiáticos y territorios africanos. Así logran dar salida al excedente cuando la demanda interna es inferior, aprovechando márgenes más altos en mercados no tan regulados como el chino.

La prohibición de exportar este excedente es la primera medida para asegurar la oferta local. Esto marca el pistoletazo inicial de las medidas y, en caso de continuar los conflictos, no será la última dirigida a proteger el suministro nacional.

Motivaciones estratégicas de Pekín: proteger el mercado interno

La decisión refleja varias prioridades:

Proteger el mercado doméstico ante un posible shock de oferta. Evitar subidas de precios internos que puedan generar tensiones sociales. Mantener reservas estratégicas en un momento de incertidumbre geopolítica. Reducir la dependencia de importaciones del Golfo, aunque China ha intentado diversificar en los últimos años.

A pesar de esos esfuerzos, China sigue recibiendo casi todo el crudo iraní y una parte sustancial del saudí y emiratí.

Consecuencias globales: más volatilidad y riesgo de shock energético

La suspensión de exportaciones tiene efectos inmediatos y muy claros sobre la circulación de combustibles en Asia.

En primer lugar, reduce de forma significativa la oferta disponible en la región, lo que impulsa al alza los precios de gasolina y diésel y obliga a varios países importadores a buscar suministros alternativos, normalmente más caros y con mayor riesgo logístico.

Este ajuste incrementa la volatilidad en los mercados globales de combustibles refinados y supone un desafío especialmente serio para las economías y compañías altamente dependientes del crudo.

Si la crisis en el Golfo se prolonga, el impacto podría transformarse en un auténtico shock energético global, con el precio del petróleo escalando a niveles no vistos desde 2022.

En este contexto, la decisión de Pekín revela que el gobierno no confía en una resolución rápida del conflicto. La prioridad es proteger la estabilidad interna y preservar las reservas estratégicas, incluso a costa de incumplir compromisos comerciales con otros países.

Si la situación se deteriora aún más, esta suspensión de exportaciones sería solo el primer paso de una batería de medidas más amplias, que podrían incluir desde restricciones adicionales hasta una intervención diplomática más activa para evitar una disrupción severa del mercado energético doméstico.

En conjunto, la decisión es preventiva, pero también un indicador claro de preocupación real por parte de las autoridades chinas.

