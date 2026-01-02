Calendario económico: el PMI manufacturero marca la jornada

Conclusiones clave El calendario económico está marcado por la publicación de los PMI.

Las cifras decepcionan en Europa.

El calendario económico de la primera jornada bursátil del año llega marcado por varias publicaciones clave tanto dentro de Europa como en Estados Unidos. Hoy se han dado a conocer los datos finales de los PMI manufactureros de la eurozona, que no han cumplido las expectativas. En total, el PMI de la eurozona ha registrado un descenso, pasando de los 49,2 puntos a 48,8 pese al avance registrado por Francia, la única de las economías clave que logra mejorar sus cifras. En el caso español, las expectativas del mercado apuntaban a un ligero retroceso, pasando de 51,2 a 51,2 puntos, pero el resultado final ha sido peor de lo esperado: en total, se ha situado en un 49,6, su mínimo de ocho meses. Estos datos pueden impactar tanto en el EUR/USD como en los rendimientos de los bonos. Para completar la agenda, hoy también se publicará el PMI de Estados Unidos y el de Reino Unido, para los que el mercado no anticipa cambios. Calendario económico detallado PMI manufacturero de la Eurozona: 48,8 puntos (previsión: 49,2 puntos, anterior: 49,2 puntos) PMI manufacturero de Alemania: 47,0 puntos (previsión: 47,7 puntos, anterior: 47,7 puntos) PMI manufacturero de Francia: 50,7 puntos (previsión: 50,6 puntos, anterior: 50,6 puntos) PMI manufacturero de Italia: 47,9 puntos (previsión: 50,1 puntos, anterior: 50,6 puntos) PMI manufacturero de España: 49,6 puntos (previsión: 51,2 puntos, anterior: 51,5 puntos)

9:00 GMT, zona euro, Oferta monetaria M3 (interanual): 3,0 % (previsión: 2,7 %, anterior: 2,8 %)

9:30 a. m. GMT, Reino Unido: PMI manufacturero (previsión: 51,2 pts, anterior: 51,2 pts)

2:45 p. m. GMT, Estados Unidos: PMI manufacturero (previsión: 51,8 pts, anterior: 51,8 pts)

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.