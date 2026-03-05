Actas del BCE. ¿Hay sorpresas?

- Las actas del BCE reiteran la postura equilibrada del organismo sobre inflación.
- El BCE espera que la inflación se sitúe en torno al 1,8 % durante el segundo semestre de 2026.
- La alta incertidumbre política y la amenaza de aranceles globales siguen siendo los principales riesgos para el crecimiento del comercio mundial en 2026.
Las actas del BCE impactan ligeramente en el tipo de cambio EUR/USD, ya que la publicación reitera la postura equilibrada del BCE sobre la inflación controlada y el impulso de crecimiento resistente, que se están volviendo obsoletos debido a la nueva guerra en el Medio Oriente.
Cotización del euro-dólar
Fuente: xStation5
¿Qué dicen las actas del BCE?
Las actas del BCE destacan la persistente apreciación previa del euro, impulsada por su creciente estatus de refugio seguro y la confianza estructural. Sin embargo, esta fortaleza plantea un desafío creciente para una eurozona sensible al comercio. Si bien el impacto desinflacionario máximo del repunte de 2025 aún está pendiente, el equilibrio de riesgos ha cambiado radicalmente tras el conflicto con Irán.
El euro se comporta cada vez más como una moneda de riesgo vulnerable a las crisis energéticas. Con la proyección de que los tipos de interés se mantengan sin cambios hasta 2027, el BCE debe ahora sopesar la resiliencia cambiaria histórica frente a la nueva realidad de la inflación impulsada por la energía.
Sobre la inflación
-
Revisiones al alza: Las fijaciones de inflación (IPCA excluyendo tabaco) se han revisado al alza desde diciembre de 2025, principalmente debido al aumento de los precios del petróleo y los metales industriales.
-
Proyecciones: Se espera que la inflación se sitúe en torno al 1,8 % durante el segundo semestre de 2026 (aproximadamente el 1,9 % si se incluye el tabaco).
-
Factores impulsores: El aumento de los costes de la energía y los metales industriales añadió hasta 30 puntos básicos a la compensación por la inflación, mientras que la apreciación del euro solo tuvo un efecto moderado de moderación en las perspectivas.
-
Objetivo: El Consejo de Gobierno mantiene su compromiso de que la inflación vuelva a su objetivo del 2 % a medio plazo.
Sobre el crecimiento económico
-
Resiliencia global: El impulso del crecimiento global se mantiene resiliente, con un sorprendente aumento a finales de 2025 y se prevé que se mantenga estable en algo más del 3 % durante 2026 y 2027.
-
Confianza en la zona euro: La confianza en la eurozona se ha visto reforzada por un importante paquete fiscal alemán (anunciado en marzo de 2025), que se espera que respalde el crecimiento potencial de la producción mediante una mayor inversión pública.
-
Desaceleración comercial: A pesar del crecimiento general, se prevé que el comercio mundial disminuya sustancialmente en 2026 debido al impacto negativo de los aranceles y la elevada incertidumbre política.
Sobre el euro
-
Factores de fortaleza: El euro se apreció un 1% frente al dólar estadounidense desde la reunión anterior, aunque esto se atribuyó a la debilidad del dólar estadounidense (impulsada por shocks de riesgo específicos de EE. UU.) más que a la fortaleza interna del euro.
-
Estatus de refugio seguro: El euro se percibe cada vez más como una moneda de refugio seguro, especialmente durante períodos de crisis geopolítica o amenazas arancelarias estadounidenses.
-
Impacto retardado: El efecto de desinflación máximo derivado de la significativa apreciación del euro observada a mediados de 2025 aún no se ha alcanzado y se espera que se manifieste en los próximos tres años.
-
Competitividad: Se observó que, a pesar de la estabilidad nominal, la persistente fortaleza del euro desde principios de 2025 ha restado competitividad a los exportadores europeos.
Riesgos
-
Aranceles y Comercio: La alta incertidumbre política y la amenaza de aranceles globales siguen siendo los principales riesgos para el crecimiento del comercio mundial en 2026.
-
Sensibilidad al Tipo de Cambio: La Eurozona es particularmente sensible a las fluctuaciones del tipo de cambio, dada su condición de importante región comercial mundial.
-
Tensiones Geopolíticas: El aumento de las tensiones geopolíticas ha provocado un fuerte repunte en las acciones de defensa de la UE, aunque los sectores sensibles a los aranceles siguen teniendo un rendimiento inferior.
Política monetaria
-
Tipos de interés: Se espera que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios durante 2026 y probablemente durante 2027; los precios de mercado sugieren que una subida completa de 25 puntos básicos podría no producirse hasta principios de 2028.
-
Enfoque: El Consejo de Gobierno mantiene un enfoque basado en datos, reunión por reunión, y se reserva la opción de ajustar la trayectoria futura de los tipos si el entorno cambia.
