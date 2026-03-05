Resumen diario: el petróleo alcanza nuevos máximos locales; Irán y Trump presionan el sentimiento del mercado

- Las acciones estadounidenses caen tras el plan de Trump de exigir licencias para exportar chips de IA.
- El petróleo alcanza nuevos máximos locales debido a la situación en el Estrecho de Ormuz y las tensiones con Irán.
- El gas natural sube tras una caída mayor de lo esperado en los inventarios en EE. UU.
- Bitcoin y los metales preciosos retroceden, presionados por el fortalecimiento del dólar.
Las acciones estadounidenses amplían sus pérdidas tras reportes de que la administración de Donald Trump planea implementar regulaciones que exigirían licencias de EE. UU. para exportar chips avanzados de inteligencia artificial a nivel mundial, incluyendo equipos de Nvidia y AMD.
El presidente Donald Trump también dejó claro que Estados Unidos no será un observador pasivo en la sucesión del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Trump comparó la situación con la crisis en Venezuela y subrayó que Estados Unidos debe influir activamente en la elección de un nuevo líder para evitar el regreso de la antigua élite al poder.
Gas natural sube tras datos de inventarios en EE. UU.
El gas natural (NATGAS) registra avances tras la publicación de datos de la EIA, que mostraron una caída mayor de lo esperado en los inventarios de gas en Estados Unidos:
–132 Bcf (previsión: –124 Bcf)
dato previo: –52 Bcf
La disminución más rápida de los inventarios respalda los precios, ya que sugiere un equilibrio más ajustado entre oferta y demanda al final de la temporada invernal.
El mercado podría ahora prestar mayor atención a los próximos datos semanales y a los pronósticos meteorológicos, que determinarán la velocidad de reconstrucción de los inventarios.
Actas del BCE sin impacto relevante
La publicación de las actas del Banco Central Europeo (BCE) no tuvo un impacto significativo en el tipo de cambio EUR/USD.
El documento reiteró un escenario de riesgos equilibrados, caracterizado por inflación controlada y crecimiento resiliente, aunque este contexto pierde relevancia a la luz del nuevo conflicto en Medio Oriente.
El Estrecho de Ormuz sigue prácticamente bloqueado
Actualmente, solo los buques con bandera iraní navegan por las aguas del Estrecho de Ormuz, mientras que el paso sigue en gran medida intransitable.
Como consecuencia, los precios del Brent y del WTI continúan subiendo y alcanzan nuevos máximos locales. El estrecho es un punto estratégico por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo, por lo que cualquier interrupción genera fuertes tensiones en el mercado energético.
Mercado Forex
En el mercado de divisas, el dólar estadounidense continúa mostrando el mejor desempeño del día.
Las divisas vinculadas a materias primas, como el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD), se encuentran bajo presión.
Criptomonedas
El mercado cripto refleja el sentimiento débil observado en Wall Street.
Bitcoin cae alrededor de 2,5%, cotizando en torno a 71.000 USD.
Metales preciosos
Los metales preciosos pierden terreno debido a la fortaleza del dólar estadounidense:
Plata (SILVER): –2,24%
Oro (GOLD): –1,35%
