- El calendario económico del viernes se presenta relativamente ligero, tras la publicación ayer de los datos del PCE y los comentarios de los miembros de la FED
- Los únicos indicadores previstos para el día de hoy son el índice de confianza del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan
- El calendario económico del viernes se presenta relativamente ligero, tras la publicación ayer de los datos del PCE y los comentarios de los miembros de la FED
- Los únicos indicadores previstos para el día de hoy son el índice de confianza del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan
El calendario económico del viernes es relativamente ligero, y el volumen de negociación podría disminuir de forma significativa mientras el mercado pone fin a una semana marcada por fuertes caídas, al tiempo que los inversores asimilan los datos de inflación PCE publicados ayer y los comentarios de tono restrictivo (hawkish) de miembros de la Reserva Federal.
La sesión de hoy transcurrirá sin la publicación de datos de gran relevancia. Los únicos indicadores previstos son el índice de confianza del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, junto con las intervenciones de otros miembros de la Fed: Williams y Kashkari. Además de los índices bursátiles, el par EUR/USD también será uno de los focos de atención, después de haber caído por debajo del soporte clave de 1,14 al cierre de la semana.
Principales publicaciones de la sesión asiática
Japón: El IPC subyacente de la región de Tokio correspondiente a junio se situó en el 1,6 % interanual. Aunque el dato coincidió plenamente con el consenso del mercado (1,6 % interanual), refleja una clara aceleración de la inflación respecto al mes anterior (1,3 % interanual). Esto mantiene la presión sobre el Banco de Japón para continuar con nuevas subidas de los tipos de interés.
Nueva Zelanda y Estados Unidos: Durante la sesión nocturna también intervinieron representantes de bancos centrales —la presidenta del RBNZ, Breman, y el miembro del FOMC, Goolsbee—, cuyas declaraciones marcaron el sentimiento de apertura en los pares relacionados con el dólar estadounidense (USD) y el dólar neozelandés (NZD).
Calendario económico
08:00 – Noruega
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Ventas minoristas excluyendo automóviles (ajustadas estacionalmente, mensual) – mayo
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Dato: -2,1 % | Anterior: 0,3 %
08:00 – Suecia
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Índice de precios de producción (IPP) interanual – mayo
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Dato: 6,6 % | Anterior: 4,7 %
09:00 – Suecia
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Índice de confianza del consumidor (junio)
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Anterior: 92,4
09:00 – Suecia
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Índice de confianza del sector manufacturero (junio)
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Anterior: 100,5
09:00 – Eslovaquia
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IPP interanual (mayo)
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Anterior: 2,6 %
10:30 – Alemania
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Discurso del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel
14:30 – Estados Unidos
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Balanza comercial de bienes (mayo)
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Consenso: -85.100 millones USD | Anterior: -82.400 millones USD
16:00 – Estados Unidos
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Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (junio)
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Consenso: 50 | Anterior: 44,8
16:00 – Estados Unidos
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Expectativas de inflación a corto plazo (junio)
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Consenso: 4,6 % | Anterior: 4,8 %
16:00 – Estados Unidos
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Expectativas de inflación a largo plazo (junio)
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Consenso: 3,4 % | Anterior: 3,9 %
16:30 – Estados Unidos
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Discurso del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams
17:30 – Estados Unidos
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Discurso del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari
Tres mercados a seguir hoy
EUR/USD
El principal par de divisas estará completamente condicionado por las publicaciones estadounidenses de esta tarde. El dato de junio del índice de la Universidad de Michigan (consenso: 50) y, especialmente, los componentes relativos a las expectativas de inflación de los consumidores estadounidenses tanto a corto como a largo plazo serán determinantes para la evolución del dólar. Además, las declaraciones de Williams y Kashkari podrían aumentar la volatilidad antes del cierre semanal si mantienen un tono más restrictivo (hawkish) o más acomodaticio (dovish).
Petróleo Brent
Los precios del crudo cotizan cerca de niveles de resistencia locales debido a la tensión geopolítica en Oriente Medio. A las 19:00 se publicará el informe semanal de Baker Hughes sobre el número de plataformas petroleras activas en Estados Unidos (el consenso espera un ligero aumento hasta 436). Cualquier descenso en la actividad de perforación podría servir de catalizador para un rebote del precio antes del cierre de la semana.
Nasdaq 100
Los futuros del índice tecnológico estadounidense vuelven a estar bajo presión tras la caída de las acciones de Apple y el anuncio de Microsoft sobre una subida de los precios de Xbox debido al incremento del coste de los componentes. A la incertidumbre en torno al denominado "AI Trade" (la apuesta por las empresas vinculadas a la inteligencia artificial) podría sumarse un mayor lastre para el Nasdaq si los mensajes de la Reserva Federal mantienen un tono restrictivo.
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