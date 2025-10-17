Los resultados de empresas como American Express y State Street complementarán el calendario de publicaciones al final de la semana.

Las lecturas clave de inflación de la eurozona para septiembre proporcionarán una guía importante para la política monetaria del BCE.

Conclusiones clave Las lecturas clave de inflación de la eurozona para septiembre proporcionarán una guía importante para la política monetaria del BCE.

El calendario económico para el final de la semana es bastante ligero y, debido al cierre gubernamental en EE. UU., es probable que no veamos nuevos datos sobre la economía estadounidense. Hoy nos centraremos en las lecturas clave de inflación de la eurozona. Los datos finales de septiembre mostrarán tanto la inflación al consumidor como la inflación subyacente. Esta es una señal importante para evaluar la futura política monetaria del Banco Central Europeo. Además de los datos macroeconómicos, los inversores podrán consultar los informes de resultados de varias grandes empresas, como American Express y State Street. Calendario económico de hoy 08:00 Suecia – Tasa de desempleo de septiembre (actual: 8,3%; anterior: 8,4%)

08:30 Hungría – Salarios (actual: 8,7%; anterior: 9%)

09:00 Eslovaquia – Inflación IAPC (previsión: 4,6%; anterior: 4,4%) 11:00 UE – Inflación final al consumidor de septiembre Inflación IAPC (intermensual) (previsión: 0,1%; anterior: 0,1%)

Inflación IAPC subyacente (intermensual) (previsión: 0,1%; anterior: 0,3%)

Inflación IAPC (interanual) (previsión: 2,2%; anterior: 2,0%)

Inflación IAPC subyacente (interanual) (previsión: 2,3%; anterior: 2,3%)

14:45 Alemania – Discurso público del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel

18:15 EE. UU. – Discurso de Alberto de la Reserva Federal Musalem

19:00 EE. UU. – Conteo de plataformas (pronóstico: 417; anterior: 418) Calendario de resultados (antes de la apertura de Wall Street): American Express Company

Truist Financial Corporation

State Street

SLB Limited Calendario de resultados (después del cierre de Wall Street): HDFC Bank Limited

