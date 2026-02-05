Calendario económico: Los bancos centrales quedan eclipsados por la volatilidad del mercado

La sesión estará marcada también por resultados de gran peso como Amazon, Shell, UniCredit, BNP Paribas y Philip Morris.

La volatilidad sigue dominada por la venta en tecnología y la presión sobre metales preciosos.

El mercado sigue dominado por la venta continuada en valores tecnológicos y la renovada presión sobre los metales preciosos, con una tensión general que probablemente aumente antes de las publicaciones macroeconómicas de alto impacto previstas para hoy.

El jueves estará marcado principalmente por las decisiones de los bancos centrales en Europa. El Banco de Inglaterra (BoE) publicará su decisión de tipos a las 12:00 GMT, seguido por el Banco Central Europeo (BCE) a las 13:15 GMT.

Aunque se espera que ambas instituciones mantengan los tipos sin cambios, la atención se centrará en el tono de los comunicados. El BoE podría insinuar disposición a nuevos recortes en los próximos meses, mientras que el BCE probablemente reafirme un equilibrio de riesgos favorable, caracterizado por una inflación que ya ha alcanzado su objetivo y una recuperación económica gradual —aunque desigual— en la Eurozona.

En Estados Unidos, los inversores esperan otra tanda de datos del mercado laboral. Junto con las solicitudes semanales de desempleo, se publicará el informe JOLTS de vacantes laborales. El informe ADP de ayer, más débil de lo esperado (solo 22.000 nuevos empleos), dejó un tono relativamente pesimista; por ello, cualquier señal adicional de debilidad laboral podría frenar las recientes ganancias del dólar estadounidense.

Hoy también presentan resultados compañías como: Amazon, Shell, UniCredit, BNP Paribas y Philip Morris.

