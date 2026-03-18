🔴ÚLTIMA HORA: La Fed mantiene sin cambios las tasas de interés

Conclusiones clave La Fed mantiene tasas: La Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios, con un límite superior del 3,75 %, en línea con las expectativas, mientras proyecta recortes entre 2026 y 2027 pese a los shocks energéticos y la incertidumbre en Oriente Medio.

La Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios, con un límite superior del 3,75 %, en línea con las expectativas, mientras proyecta recortes entre 2026 y 2027 pese a los shocks energéticos y la incertidumbre en Oriente Medio. Cambios limitados en el comunicado: El comunicado presentó ajustes principalmente cosméticos, con previsiones de mayor crecimiento (especialmente para 2027) y de inflación (por debajo del 3 %), manteniendo intacta la senda de desinflación hacia el objetivo del 2 % para 2028.

El comunicado presentó ajustes principalmente cosméticos, con previsiones de mayor crecimiento (especialmente para 2027) y de inflación (por debajo del 3 %), manteniendo intacta la senda de desinflación hacia el objetivo del 2 % para 2028. Reacción del mercado: El dólar se debilitó levemente tras el anuncio, en línea con un sesgo más dovish, mientras que el movimiento del EUR/USD estuvo más influido por los precios de la energía que por los ajustes de la Fed.

Tal como anticipaba el consenso, la Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés sin cambios, dejando el límite superior del rango en 3.75%. Uno de los elementos más relevantes del comunicado es que la Fed mantiene la expectativa de recortes de tasas en 2026 y 2027, a pesar del reciente shock de oferta en el mercado energético. No obstante, el banco central reconoce una mayor incertidumbre vinculada a la situación en Oriente Medio, lo que introduce nuevos riesgos en el escenario macroeconómico. Inflación al alza, pero con tendencia descendente La Fed sigue destacando que la inflación permanece elevada, con el riesgo de repuntar por encima del 3% si los precios del petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares por barril. En línea con esto, las nuevas proyecciones muestran una revisión al alza de la inflación, aunque todavía se espera que converja hacia el objetivo en 2028, manteniendo una trayectoria descendente.El organismo también subraya que la economía estadounidense continúa creciendo a un ritmo sólido, con ligeras revisiones al alza en las previsiones de crecimiento, especialmente hacia 2027. Sin embargo, es importante destacar que los cambios en el comunicado han sido más bien cosméticos, lo que sugiere que la Fed no ha modificado de forma sustancial su enfoque de política monetaria. Este matiz fue interpretado por el mercado como ligeramente dovish en una primera reacción. El dólar reaccionó inicialmente a la baja tras la publicación, aunque los movimientos han sido moderados.



El comunicado introduce cambios principalmente cosméticos, con un mayor énfasis en la incertidumbre en Oriente Medio.

Fuente: XTB, Bloomberg





La Fed espera nuevos recortes este año y el próximo, aunque ha revisado al alza sus previsiones de inflación para este año, manteniendo su expectativa de que converja hacia el objetivo en 2028.

Fuente: Fed

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.