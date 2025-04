Hoy, los informes más importantes programados son los informes preliminares del PMI de abril. Sin embargo, también conviene estar atentos a los últimos comentarios de la Casa Blanca sobre posibles negociaciones comerciales. Recientemente, los datos macroeconómicos han quedado relegados a un segundo plano ante la importante turbulencia en la política comercial estadounidense. No obstante, en el contexto de estos eventos, también conoceremos hoy los informes preliminares del PMI de, entre otros, la Unión Europea, EE. UU., Alemania y el Reino Unido. Durante las publicaciones, conviene prestar atención a la confianza empresarial en un contexto de volatilidad en la política comercial estadounidense y otros cambios económicos significativos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario diario detallado: 09:15 AM, Francia - Datos del PMI de abril: PMI de servicios: pronóstico: 47,7; anterior: 47,9;

PMI compuesto: pronóstico: 47,8; anterior: 48,0;

PMI manufacturero: pronóstico: 47,9; anterior: 48,5; 09:30 AM, Alemania - Datos del PMI de abril: PMI de servicios: pronóstico: 50,3; anterior: 50,9;

PMI manufacturero: pronóstico: 47,5; anterior: 48,3;

PMI compuesto: pronóstico: 50,4; anterior: 51,3; 10:00 AM, Datos del PMI de la Zona Euro de abril: PMI manufacturero: pronóstico: 47,4; anterior: 48,6;

PMI compuesto: pronóstico: 50,3; anterior: 50,9;

PMI de servicios: pronóstico: 50,4; anterior: 51,0; 10:30 AM, Datos del PMI del Reino Unido de abril: PMI compuesto: pronóstico: 50,4; anterior: 51,5;

PMI manufacturero: pronóstico: 44,0; anterior: 44,9;

PMI de servicios: pronóstico: 51,5; anterior: 52,5; 14:30 PM, Estados Unidos -Permisos de construcción de marzo: pronóstico: 1,6% intermensual; Anterior: -1,0 % intermensual; Pronóstico: 1,482 millones; anterior: 1,459 millones; 15:30 , Estados Unidos - Discurso de Waller de la Fed 15:45, Estados Unidos - Datos del PMI de abril: PMI de Servicios: pronóstico: 52,8; anterior: 54,4;

PMI de Manufactura: pronóstico: 49,0; anterior: 50,2;

PMI Compuesto: anterior: 53,5; 16:00, Estados Unidos - Ventas de Viviendas Nuevas para marzo: Pronóstico: 684.000; anterior: 676.000; Anterior: 1,8 % intermensual; 16:30, Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de petróleo crudo: pronóstico: 1,600 millones; anterior: 0,515 millones;

Inventarios de gasolina: anterior: -1,958 millones;

Existencias semanales de destilados de la EIA: anterior: -1,851 millones;

