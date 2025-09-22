La primera sesión bursátil de la nueva semana comienza con una nueva ola de subidas de las materias primas (metales preciosos) y el petróleo, así como un repunte cada vez más pronunciado del dólar estadounidense. Al mismo tiempo, el yen japonés y las criptomonedas pierden terreno. Durante la sesión de hoy, la atención de los inversores se centrará principalmente en los numerosos discursos de los banqueros de la Reserva Federal, quienes comentarán sobre su enfoque de la política monetaria tras el reciente recorte de los tipos de interés. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario macroeconómico detallado del día: 14:30, Canadá - Datos de inflación de agosto: IPPI: pronóstico: 0,2 % intermensual; anterior: 0,7 % intermensual;

IPPI: anterior: 2,6 % interanual; 14:30, Canadá - RMPI de agosto: pronóstico: 1,2 % intermensual; anterior: 0,3 % intermensual; 14:30, Canadá - RMPI de agosto: anterior: 0,8 % interanual; 14:45, Alemania - Intervención de German Buba Mauderer 15:45, Reino Unido - Intervención de Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra 15:45, Estados Unidos - Intervención de Williams, miembro de la FED 15:45, Zona Euro - Intervención de Lane, del BCE 18:00, Alemania - Intervención de Nagel, presidente del Bundesbank 19:15, Canadá - Intervención de Rogers, vicegobernador principal del Banco de Inglaterra 20:00, Reino Unido - Intervención de Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra 21:45, Canadá - El vicegobernador Kozicki de BoC habla

