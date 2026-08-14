Calendario económico 🗽 Ventas minoristas en EE. UU. y datos de la Universidad de Michigan en primer plano

La agenda macroeconómica de hoy está bastante ajetreada, con los inversores centrados principalmente en los datos de la eurozona y Estados Unidos. La segunda estimación del PIB de la eurozona correspondiente al segundo trimestre se publicará por la mañana, mientras que las ventas minoristas estadounidenses serán la publicación clave más tarde. La sesión también incluirá datos canadienses y la encuesta preliminar de confianza del consumidor estadounidense de la Universidad de Michigan correspondiente a agosto.
Calendario económico (14 de agosto)
- 08:45 Francia – IPC de julio: anterior 2,1 % interanual y 0,6 % mensual.
- 08:45 Francia – IPCA final de julio: anterior 2,4 % interanual y 0,6 % mensual.
- 11:00 Eurozona – Segunda estimación del PIB del segundo trimestre: se espera un 1,0 % interanual y un 0,4 % trimestral; anteriormente 1,0 % y 0,4%, respectivamente.
- 11:00 Eurozona – Variación del empleo del segundo trimestre: anterior 0,1 % trimestral.
- 14:30 EE. UU. – Ventas minoristas de julio: se espera un +0,1 % mensual; anteriormente +0,2 % mensual.
- 14:30 EE. UU. – Ventas minoristas subyacentes de julio: se espera un +0,2 % mensual; anteriormente -0,2 % mensual.
- 14:30 EE. UU. – Ventas minoristas: anterior 6,7 % interanual.
- 14:30 Canadá – Ventas mayoristas de junio: se espera +2,7 % intermensual; anterior 0,0 %.
- 14:30 Canadá – Ventas manufactureras de junio: se espera -0,1 % intermensual; anterior +1,3 %.
- 16:00 EE. UU. – Preliminar de la Universidad de Michigan sobre la confianza del consumidor para agosto: se espera 55,0; anterior 55,2.
- 16:00 EE. UU. – Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan: se espera 55,2; anterior 55,4.
- 16:00 EE. UU. – Condiciones actuales de la Universidad de Michigan: se espera 54,8; anterior 54,8.
- 16:00 EE. UU. – Expectativas de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan: se espera 3,3 %; anterior: 3,3%.
- 16:00 EE. UU. – Expectativas de inflación a 1 año de la Universidad de Michigan: se espera un 4,2%; anterior: 4,2%.
- 16:00 EE. UU. – Inventarios empresariales de junio: se espera un aumento del 0,1% intermensual; anterior: aumento del 0,3% intermensual.
Gráfico del EUR/USD con velas diarias
Dado el calendario de datos de hoy, el par EUR/USD podría experimentar un aumento notable de la volatilidad en cualquier dirección. Unas ventas minoristas en EE. UU. inferiores a las esperadas podrían influir en las expectativas de los inversores sobre los tipos de interés estadounidenses este año y probablemente reducirían significativamente la probabilidad de una subida de tipos, especialmente si se acompaña de un índice de confianza débil de la Universidad de Michigan y menores expectativas de inflación.
Para el EUR/USD, este escenario podría, en teoría, impulsar un intento de repuntar por encima de 1,16 y, potencialmente, superar la línea de menor resistencia cerca de 1,155. Por otro lado, unas ventas minoristas sólidas y una mejora en la confianza del consumidor podrían empujar al par de divisas de nuevo hacia su tendencia bajista subyacente. La segunda estimación del PIB de la eurozona probablemente sea de importancia secundaria para el EUR/USD, ya que los inversores no esperan revisiones significativas.
Fuente: xStation5
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