Resumen diario: S&P 500 alcanza un nuevo máximo histórico (13.08.2026)

Los principales índices de Wall Street registran alzas hoy. El Nasdaq sube un 0,8%, mientras que el S&P 500 avanza un 0,6%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 7.814,88 puntos. La renta variable se ve respaldada por los inversores, que están reduciendo sus apuestas por subidas inminentes de las tasas de interés de la Fed. Este sentimiento se produce tras la moderación de la inflación, reflejada en los informes de julio publicados hoy y ayer, junto con ligeros retrocesos en los precios del petróleo crudo.

Datos macroeconómicos

De forma algo inusual, comenzamos el resumen de hoy con los datos macroeconómicos, tras la publicación de las cifras de inflación del IPC y el IPP de julio en Estados Unidos. ¿Qué aprendimos exactamente?

Ayer:

La tasa de inflación general del IPC se desaceleró hasta el 3,4% (con un alza del 0,1% en términos mensuales).

Excluyendo los precios más volátiles de los alimentos y la energía, la inflación subyacente también mostró una tendencia a la baja, hasta el 2,5% (con un aumento de los precios del 0,2% intermensual).

Hoy:

El Índice de Precios al Productor (IPP) cayó hasta el 4,7%.

La medición subyacente también descendió, hasta situarse en el 4,2%.

Figura 1: Inflación IPC e IPP de EE. UU. (2018 - 2026)

Fuente: XTB Research, 13.08.2026

Aunque la caída de las cifras generales se debe en gran medida a menores costos de los combustibles, la moderación de las medidas subyacentes es una evolución favorable. Estos datos proporcionan una mayor flexibilidad a la Reserva Federal, reduciendo la presión para un endurecimiento monetario inmediato. En ausencia de grandes titulares geopolíticos, las publicaciones macroeconómicas parecen haber vuelto al centro de atención, y los inversores las analizan de cerca.

Una subida de las tasas de interés en septiembre ya no es el escenario base del mercado (probabilidad implícita de mercado de aproximadamente un 35%), y un movimiento a la baja antes de finales de año todavía no está completamente descontado (probabilidad implícita de mercado de aproximadamente un 94%).

Figura 2: Valoración implícita del mercado de subidas/recortes de tasas hasta finales de septiembre de 2026 (2025 - 2026)

Fuente: XTB Research, 13.08.2026

Mercado bursátil

Esto ha respaldado al mercado de renta variable. Al observar más de cerca el Nasdaq 100, los mejores desempeños de hoy corresponden a proveedores de memoria para centros de datos, como SanDisk (+16,6%) y Western Digital (+8,6%).

Figura 3: Ganadores y perdedores del Nasdaq 100 (13.08.2026)

Fuente: XTB Research, 13.08.2026

En cuanto a SanDisk, la compañía presentó objetivos financieros y tecnológicos de largo plazo que superaron significativamente las expectativas del mercado, disipando el escepticismo previo de los analistas.

La dirección prevé que durante los años fiscales 2028–2030 los ingresos crezcan a una tasa anual de entre mediados y altos dos dígitos. Además, el objetivo de margen bruto no GAAP se sitúa en aproximadamente un 80%, mientras que se espera que el margen operativo alcance el 75%.

La compañía anunció nuevos acuerdos de suministro que cubren la gran mayoría de la producción prevista para los años fiscales 2027 y 2028.

Parece que la brutal venta masiva de julio en el sector de semiconductores estuvo impulsada en gran medida por factores técnicos, como el rebalanceo de carteras y la rotación de capital, más que por un deterioro fundamental de los negocios subyacentes. Las acciones de las compañías del sector de memorias alcanzaron niveles considerados fuertemente sobrevendidos, creando un entorno ideal para un rebote a medida que mejoraba el sentimiento global hacia el riesgo.

Por el contrario, Cisco Systems cotiza a la baja tras unos resultados poco destacables del segundo trimestre. Los inversores quedaron decepcionados por las previsiones de ventas para el actual año fiscal (7.500 millones de USD).