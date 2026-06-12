Calendario macroeconómico: Bancos centrales y un debut histórico

Detrás de nosotros quedan días llenos de acontecimientos importantes desde la perspectiva de los mercados, y no solo en Oriente Medio. El miércoles se publicaron los datos de inflación de mayo en Estados Unidos, que supusieron una grata sorpresa para los responsables de la Reserva Federal (Fed). El jueves, la presidenta Lagarde tomó la palabra y, de forma inesperada, adoptó un tono más restrictivo (hawkish) en sus declaraciones.

Hoy, la atención macroeconómica se ha centrado en la dinámica del PIB británico. No ha habido grandes sorpresas en este frente: la economía se contrajo un 0,1% mes a mes.

Sin embargo, las mentes de los inversores están en otra parte: en la salida a bolsa (IPO) de SpaceX que tiene lugar hoy.

Datos macroeconómicos

Jueves

El Banco Central Europeo subió los tipos de interés en 25 puntos básicos . La decisión estuvo acompañada de una retórica relativamente dura por parte de la presidenta Lagarde, quien destacó que el crecimiento económico en la eurozona ni está ausente ni se encuentra significativamente amenazado . También habló con cautela respecto a la inflación. Según pudimos escuchar: "Nuestra decisión está justificada bajo cualquiera de las proyecciones de inflación : la que asume una escalada significativa, el escenario base y el escenario que asume una desescalada".

La decisión estuvo acompañada de una retórica relativamente dura por parte de la presidenta Lagarde, quien destacó que . También habló con cautela respecto a la inflación. Según pudimos escuchar: : la que asume una escalada significativa, el escenario base y el escenario que asume una desescalada". Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE. UU. aumentaron hasta las 229.000, el nivel más alto desde febrero . Aun así, no hay grandes motivos de preocupación respecto al mercado laboral, especialmente porque el mercado todavía sigue viviendo del fortísimo dato de las Nóminas No Agrícolas (NFP).

Viernes

La economía británica se contrajo un 0,1% mes a mes en abril. La caída estuvo en línea con las expectativas y llega tras dos meses de crecimiento sustancial (0,4% y 0,3%), lo que limita su lectura negativa.

Calendario macroeconómico

Viernes

Calendario de resultados

EE.UU.

Bitcoin Depot Inc. (BTM.US) : Antes de la apertura del mercado (BMO)

: Antes de la apertura del mercado (BMO) Replimune (REPL.US): Antes de la apertura del mercado (BMO)

Antes de la apertura del mercado (BMO) CURRENC Group (CURR.US): Antes de la apertura del mercado (BMO)

Antes de la apertura del mercado (BMO) Jiayin Group (JFIN.US): Antes de la apertura del mercado (BMO)

Antes de la apertura del mercado (BMO) Children’s Place (PLCE.US): Después del cierre del mercado (AMC)

Después del cierre del mercado (AMC) Fathom Holdings (FTHM.US): Después del cierre del mercado (AMC)

Tres mercados a seguir

Nasdaq 100

SpaceX se incorpora hoy al índice. El interés en la compañía es masivo, pero el precio de la acción es muy alto. Esto no cambia el hecho de que será la mayor salida a bolsa de la historia.

Dólar estadounidense

La errática comunicación del presidente Trump está provocando una mayor volatilidad en el mercado de divisas. Los inversores también están a la espera de la reunión del FOMC de la próxima semana.

Apple (AAPL.US)

Hace unos meses, la compañía firmó un contrato de 2.500 millones de dólares por los derechos de emisión televisiva de la MLS. Por tanto, el éxito comercial del Mundial de este año, que podría popularizar el fútbol en Estados Unidos, no carece de importancia para la empresa.

Seminario de SpaceX

XTB emitirá hoy un seminario de la mano de Manuel Pinto en directo con la apertura de Wall Street y la esperada salida a bolsa de SpaceX. Conéctate a las 15:30 desde el siguiente enlace.