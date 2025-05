China recorta los tipos de interés

China ha anunciado esta madrugada nuevas medidas de estímulo monetario. En concreto el gigante asiático ha recortado la tasa de referencia de recompra a siete días del 1,5% al ​​1,4%, y la cantidad de efectivo que las entidades financieras deben mantener en reserva, en medio de una dura guerra comercial con Estados Unidos que está empezando a afectar al sector manufacturero del país, con muchos pedidos de exportación cancelados y fábricas empezando a suspender a trabajadores y a reducir la producción. Banco Popular de China reduce los tipos de interés El anuncio se produce horas después de que tanto Estados Unidos como China revelaran que este fin de semana mantendrían sus primeras conversaciones comerciales desde que Donald Trump impuso un arancel del 145 % a la mayoría de los productos chinos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Banco Popular de China también reducirá el coeficiente de financiación de vehículos a cero desde el 5%, y el coste de los préstamos de un programa dirigido para la compra de viviendas en 0,25 puntos porcentuales al 2,6%, para apoyar las necesidades de vivienda de los residentes y ayudar a estabilizar el mercado inmobiliario. Todo indica que China también revelará nuevos mecanismos de financiación para apoyar al debilitado sector inmobiliario y ampliará un programa piloto para permitir que más fondos de las compañías de seguros fluyan al mercado de valores. Comportamiento de los mercados en China A medida que los mercados asimilaban las noticias sobre las inminentes negociaciones comerciales y los anuncios de China, el yuan revirtió sus ganancias y se depreció un 0,1%, mientras que el rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años subió ligeramente un punto básico. Las acciones también frenaron su avance inicial, con el índice Hang Seng China Enterprises subiendo tan solo un 0,3% al mediodía, tras haber subido más del 2% anteriormente. El índice CSI 300, referencia para las acciones nacionales, subió tan solo un 0,5%. Opinión de XTB sobre el recorte de tipos de interés de China El recorte de tipos de China es una señal contundente de que las autoridades del país están comprometidas a impulsar la confianza y apuntalar el crecimiento. No es casualidad que se anunciase justo antes del propio anuncio de las negociaciones con Estados Unidos, en lo que es un claro mensaje de fortaleza y de enseñar una parte de las herramientas que tiene a su disposición. Esperamos que esta sea la tónica de los próximos meses. Sin un estímulo más fuerte, el crecimiento podría comenzar a flaquear a partir del segundo trimestre, poniendo en riesgo el objetivo oficial de China de expandirse alrededor del 5% este año.

