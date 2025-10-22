🛢️El crudo WTI sube más de un 2 %

-
-
-
-
-
-
Los precios del petróleo suben más de un 2 % hoy, llevando al crudo West Texas Intermediate (WTI) hacia el nivel de 59 dólares por barril. Este repunte está vinculado a un posible acuerdo entre Estados Unidos e India, cuyo objetivo sería reducir las importaciones indias de petróleo ruso. Un escenario así representaría un desafío para el crudo ruso al dificultar su colocación en el mercado, lo que aumentaría la demanda de petróleo desde destinos alternativos, en particular de países de la OPEP y de EE. UU.
No obstante, el mercado enfrenta un posible exceso de oferta significativo, evidenciado por el mayor volumen de petróleo en tránsito marítimo desde 2020. Actualmente, se estima que 1.300 millones de barriles se encuentran almacenados en buques, ya sea en movimiento o anclados. Según proyecciones de grandes instituciones como JP Morgan y Goldman Sachs, se espera que este superávit persista hasta el próximo año.
JP Morgan indica que mantener un precio mínimo de 48 USD por barril será crucial, ya que ese nivel representa actualmente el punto de equilibrio para generar flujo de caja en la extracción de petróleo.
El principal indicador de referencia para el petróleo, el crack spread (diferencial entre el precio del crudo y los productos refinados), se mantiene en un nivel relativamente bajo en comparación con los últimos meses, aunque muy elevado frente a estándares históricos. Sin embargo, el spread a 30 días indica que es poco probable un aumento significativo en la demanda de EE. UU. en el corto plazo.
