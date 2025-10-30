Positiva reunión entre Trump y Xi Jinping

La reunión entre Trump y Xi Jinping fue positiva y arrojó resultados tangibles, según indicó el propio Donald Trump. Trump anunció la reducción inmediata de los aranceles al fentanilo del 20% al 10%, lo que disminuirá el nivel arancelario general al 47%.

Se abordaron los temas relacionados con los chips y, según lo acordado, China comprará chips de Nvidia y otras compañías. No se discutió el tema de los chips de Blackwell. Se consensuaron futuros acuerdos sobre las exportaciones de tierras raras. Las exportaciones a Estados Unidos continuarán sin las limitaciones previas.

Estados Unidos y China acercan posturas

China comenzará de inmediato las compras de soja, que han sido mínimas este año y prácticamente nulas desde el inicio de la guerra comercial en abril. China también accedió condicionalmente a vender TikTok. Trump indicó que muchos temas no se trataron, pero ambas partes prometieron mayor cooperación para mejorar las relaciones comerciales. No se discutieron el tema de Taiwán ni el de las compras de petróleo ruso.

El acuerdo tendrá una vigencia de un año, tras el cual se prorrogará, posiblemente en mejores condiciones. Trump anunció una visita a China el próximo abril. Tras las declaraciones de Trump sobre la reunión, los futuros de Wall Street comenzaron a subir tras una reacción negativa inicial. El par EUR/USD también se recupera tras las fuertes caídas de ayer, con una subida del 0,25%.

Por último, Donald Trump anunció la reanudación de las pruebas de bombas nucleares, haciendo referencia a pruebas similares realizadas por otros países como Rusia y China. Estados Unidos no ha realizado pruebas de armas nucleares desde 1992.

Se trata de un retorno a la situación de los últimos meses, con condiciones ligeramente mejores para China y un posible aumento de las importaciones de soja. Sin embargo, las barreras comerciales no se han eliminado por completo, China no comprará componentes clave y podrá seguir adquiriendo petróleo ruso. El oro intenta recuperarse del retroceso de ayer, con una subida del 0,6%. El petróleo se mantiene sin cambios.

Bancos centrales

El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés sin cambios, en línea con las expectativas. El Banco prevé un crecimiento moderado y posibles factores de riesgo negativos para dicho crecimiento. Al mismo tiempo, señala un fortalecimiento de la inflación en torno al objetivo del 2%. El par USD/JPY repuntó claramente tras la decisión, situándose cerca de 153.

La Reserva Federal recortó ayer los tipos de interés en 25 puntos básicos y decidió suspender el ajuste cuantitativo a partir de diciembre. A pesar del tono moderado del comunicado, Powell envió una señal restrictiva, indicando incertidumbre respecto a la reunión de diciembre. La Reserva Federal señala una mayor desaceleración del mercado laboral y subraya la necesidad de obtener datos antes de poder tomar una decisión definitiva en diciembre. Hoy se espera la decisión del BCE, aunque no se prevén sorpresas.

Resultados corporativos