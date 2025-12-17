Según The Wall Street Journal, Donald Trump entrevistará a Christopher Waller, miembro con derecho a voto de la Fed, para el puesto de presidente de la Reserva Federal. Waller se considera el tercer candidato con más probabilidades de suceder a Powell (después de Kevin Hassett y Kevin Warsh). Pese a ello, se considera que la falta de vínculos personales con Trump podría reducir sus posibilidades.

Donald Trump anunció el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela. Acusó al régimen de Nicolás Maduro de robar activos estadounidenses y financiar el terrorismo y la delincuencia con los ingresos del petróleo, y también indicó un aumento en las deportaciones de migrantes venezolanos.

El sentimiento en los mercados asiáticos es positivo, con la mayoría de los índices subiendo ligeramente gracias a un repunte en el sector tecnológico. El incremento está limitado por la incertidumbre sobre las perspectivas económicas de EE. UU. tras los datos de NFP y ventas minoristas de ayer, así como por la cautela ante la publicación de datos clave sobre inflación. El China A50 repunta un 1,6% mientras que el Nikkei 225 sube un 0,43%, lo que indica un apetito por el riesgo moderado.

Informes económicos

Japón registró en noviembre su primer superávit comercial desde junio, alcanzando los 322.200 millones de yenes (pronóstico: 71.200 millones de yenes; anterior: -226.100 millones de yenes). El crecimiento de las exportaciones (+6,1%) se vio impulsado por la debilidad del yen, la recuperación de la demanda estadounidense y aranceles inferiores a los esperados, mientras que el lento crecimiento de las importaciones (+1,3%) reflejó la debilidad de la demanda interna. Además, los pedidos de maquinaria básica superaron con creces las expectativas, alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2022 (+12,5% frente al 3,6% previsto, anterior 11,6%), lo que indica un aumento en el gasto de capital de las empresas japonesas.

La nueva gobernadora del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Anna Breman, afirmó que utilizaría todas las herramientas disponibles, incluyendo los límites de LTV y DTI, de ser necesario para frenar el auge del mercado inmobiliario o mitigar una posible recesión. También destacó la importancia de la transparencia, señalando que los mercados reaccionaron con mayor contundencia de lo esperado a la última decisión del RBNZ y que aún es posible que se produzcan nuevos recortes de tipos.

Otros mercados

En los mercados de divisas, el índice del dólar estadounidense sube un 0,2% tras tocar brevemente su nivel más bajo desde octubre, impulsado por el informe del WSJ sobre Waller. El yen japonés se está recuperando tras una racha alcista frente a la mayoría de las divisas del G10 (USDJPY: +0,4%, EURJPY: +0,2%). El EUR/USD baja un 0,35% y se asienta en el cruce de 1,17.

La plata reanuda su escalada a nuevos máximos subiendo un 3,4% en estos momentos hasta los 65,9 USD por onza. Por su parte, el oro sube medio punto, situándose en los 4.324 dólares por onza, mientras que el platino también se dispara, con un alza del 3,6%.

El barril de crudo Brent y el WTI rebotan por encima del 1,5% intradía, impulsados ​​por el bloqueo estadounidense a los petroleros que viajan hacia y desde Venezuela. Las criptomonedas están dominadas por el pesimismo, con el Bitcoin cayendo un 1,3% y el Ethereum un 0,6%.