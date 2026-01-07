El oro cae 1% 📉

El oro cae más de 1% hoy, aunque tras datos mixtos en Estados Unidos el metal reaccionó inicialmente al alza, pese a lecturas del ISM de Servicios superiores a lo esperado y datos mixtos del informe JOLTS (las renuncias bajaron de 1,2% a 1,1%, mientras que las separaciones totales subieron a 2% frente a la revisión previa de 1,9%). El dólar estadounidense cotiza prácticamente plano, pero otros metales también retroceden, con la plata cayendo alrededor de 5%.

Los datos publicados, junto con el PMI manufacturero final más reciente, respaldan la narrativa planteada por Donald Trump de que Estados Unidos no enfrenta actualmente un riesgo inflacionario significativo, lo que podría permitir a la Reserva Federal adoptar una postura algo más “agresiva” en la segunda mitad del año.

El oro comenzó 2026 con fuerza, lo que sugiere que los inversionistas aún ven margen para nuevas subidas, apoyadas en expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed (Stephen Miran incluso ha mencionado hasta 100 puntos básicos este año), mayores déficits fiscales y tensiones geopolíticas que podrían acelerar las compras de oro y reducir la exposición al dólar como estrategia de diversificación.

Análisis CoT del oro (CFTC) – 30 de diciembre de 2025

A finales de diciembre de 2025, la estructura de posiciones en futuros de oro muestra un contraste claro entre los Comerciales y el Dinero Gestionado (grandes especuladores). El capital especulativo sigue siendo alcista, mientras que los productores y participantes directos del mercado cubren entregas a los precios actuales, manteniendo una posición neta corta.