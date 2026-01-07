El petróleo cae por debajo de los USD 60 tras el informe de la EIA 🚨 ¿Se viene una venta más profunda?

Conclusiones clave El petróleo pierde fuerza bajo los USD 60 porque el aumento de inventarios de combustibles y la demanda débil pesan más que la caída en inventarios de crudo, dejando al mercado vulnerable a nuevas correcciones.

El petróleo cae más de 1% hoy, poniendo a prueba los mínimos de inicios de enero, presionado por los elevados inventarios de gasolina en el último informe de la EIA (Administración de Información Energética), el impacto de largo plazo de la operación de EE. UU. en Venezuela y una estructura de mercado en general débil. Los inventarios comerciales de crudo en EE. UU. cayeron en 3,8 millones de barriles hasta 419,1 millones de barriles. Los niveles se mantienen alrededor de 3% por debajo del promedio de cinco años, lo que brinda soporte fundamental al mercado, aunque hoy esto no se ha traducido en precios más altos.

Al mismo tiempo, los inventarios de gasolina aumentaron en 7,7 millones de barriles y los de destilados subieron en 5,6 millones de barriles, lo que ha pesado sobre el sentimiento del mercado, sugiriendo una demanda final más débil o acumulaciones estacionales de combustibles.

La actividad de las refinerías aumentó ligeramente, con el procesamiento de crudo promediando 16,9 millones de barriles diarios y una utilización de 94,7%. La producción de gasolina disminuyó, mientras que la de destilados aumentó, explicando parcialmente los cambios en los inventarios de combustibles.

Las importaciones de crudo saltaron en 1,4 millones de barriles diarios semana a semana. Aun así, en las últimas cuatro semanas las importaciones se mantienen aproximadamente 10% por debajo de los niveles de hace un año, lo que muestra que el mercado no está estructuralmente sobreabastecido.

A pesar del aumento semanal, los inventarios de destilados siguen 43% por debajo del promedio de cinco años, un factor de riesgo relevante dada la temporada invernal y la demanda de combustibles para calefacción. El consumo total de productos petrolíferos cayó 1,9% interanual, con la mayor debilidad en destilados y combustible para aviación, mientras que la demanda de gasolina se mantuvo relativamente estable. El informe de la EIA es mixto, pero no claramente alcista. Las caídas en inventarios de crudo apoyan los precios, pero los fuertes aumentos en inventarios de combustibles y la debilidad en la demanda final limitan el potencial alcista. En el corto plazo, el mercado petrolero sigue vulnerable a correcciones hasta que surja una recuperación clara en el consumo de combustibles. Datos clave de la EIA Inventarios de crudo en Cushing: +0,728 millones de barriles (previo: +0,543 millones)

Inventarios de crudo en EE. UU.: −3,832 millones de barriles (pronóstico: −1,0 millón; previo: −1,934 millones)

Inventarios de destilados: +5,594 millones de barriles (pronóstico: +1,1 millones; previo: +4,977 millones)

Inventarios de gasolina: +7,702 millones de barriles (pronóstico: +2,0 millones; previo: +5,845 millones)

