El Ibex 35 resiste a la tormenta del mercado

El Ibex 35 termina la sesión con leves caídas y sucumbe a las dudas del mercado en una semana llena de eventos importantes y con diferentes frentes abiertos. Todo ello con un comportamiento de los índices en Europa mixtos y con Wall Street sufriendo un duro castigo.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 Repsol vuelve a ser la protagonista. La compañía se ha anotado subidas cercanas al 2%, reaccionando a las subidas de los precios del crudo. Los ataques entre Estados Unidos e Irán continúan y parte del mercado empieza a borrar el escenario de paz en el corto plazo. Igualmente, las subidas de la materia prima han sido moderadas. Repsol se ha convertido en una especie de valor refugio ante el aumento de las hostilidades en Oriente Medio, dado su positiva exposición a los precios del petróleo. Otros valores como Enagás o Logista han destacado. Este tipo de empresas, con un modelo de negocio defensivo, también se suelen ver beneficiadas ante el aumento de la incertidumbre. Además, Enagás cuenta con una rentabilidad por dividendo atractiva, lo que gusta a buena parte del inversor español.

Acciona, Solaria y Acciona Energía han corregido alrededor de un 2%. Todo ello a un día de que el CAT, el comité responsable de elegir las compañías que forman parte del Ibex 35, se reuna para decidir los cambios del índice. De hecho, Acciona Energía es la principal candidata a salir del selectivo, lo que probablemente haya empujado el valor a la baja y se deja más de un 6% en el mes de junio.

Europa cierra mixta y Wall Street desciende con fuerza

En Europa el DAX alemán se ha dejado más de un 0,5%, mientras que el AEX ha conseguido cerrar en verde. Pero sin duda la atención ha estado puesta en Wall Street. El dato de inflación del mes de mayo ha estado en línea con lo esperado, pero sigue siendo una cifra más del doble del objetivo de la FED. La Reserva Federal cada vez tiene más complicado no subir los tipos en su próxima reunión, con un mercado laboral que resiste y una inflación disparada. El Nasdaq 100 ha estado por momentos cerca de la zona positiva, pero ahora se anota una fuerte caída superior al 1%. Las tecnológicas siguen sufriendo castigo y después de los resultados de Broadcom los inversores están realizando ventas masivas. Sumando Broadcom, Nvidia, Intel y AMD la pérdida de capitalización de mercado desde el día 3 de junio hablamos de unos 830.000 millones de dólares, y todo ello a la espera de la salida a bolsa de SpaceX.

El oro ha sufrido una fuerte caída del 3%, a pesar de que los rendimientos de la deuda pública americana han corregido y el dólar se ha mantenido estable. En cualquier caso, vemos una salida importante de capitales de los activos cotizados en dólares. El bitcoin hoy ha tenido una jornada positiva, pero nada destacable.