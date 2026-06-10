¿Mejor los alimentos que la tecnología? Cracker Barrel se dispara un 32% tras superar ampliamente los resultados del tercer trimestre

Las acciones de Cracker Barrel Old Country Store (CBRL.US) se dispararon más de un 32% durante las operaciones de la mañana, alcanzando un máximo intradía de 48,20 USD (actualmente avanzan alrededor de un 25%). El fuerte rally se produjo después de la publicación de unos excelentes resultados correspondientes al tercer trimestre fiscal de 2026, que superaron ampliamente las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en beneficios. Desafiando una jornada negativa para los mercados en general, la cadena de restaurantes transformó una pérdida por acción esperada en una sólida ganancia y elevó significativamente sus previsiones para el conjunto del año fiscal.

Aspectos financieros clave y mejora de previsiones

Importante superación de expectativas en beneficios: La compañía reportó un BPA ajustado de 0,29 USD , eliminando por completo las estimaciones de consenso de los analistas, que anticipaban una pérdida de 0,42 USD por acción .

La compañía reportó un de , eliminando por completo las estimaciones de consenso de los analistas, que anticipaban una pérdida de . Ingresos superiores a lo esperado: Los ingresos trimestrales alcanzaron los 797,4 millones de USD , superando la previsión de 777 millones de USD .

Los ingresos trimestrales alcanzaron los , superando la previsión de . Mejora de las previsiones: La dirección elevó su guía de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 hasta un rango de 3.270–3.300 millones de USD y aumentó las proyecciones de EBITDA ajustado hasta 120–125 millones de USD (frente a la previsión anterior de 85–100 millones de USD ).

La dirección elevó su guía de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 hasta un rango de y aumentó las proyecciones de hasta (frente a la previsión anterior de ). Mejora de márgenes: Las expectativas de inflación en materias primas fueron reducidas a la zona baja del 2%, mientras que la reestructuración corporativa sigue encaminada a generar ahorros anuales de entre 20 y 25 millones de USD.

La recuperación gana fuerza y desafía al mercado

El explosivo movimiento de la acción estuvo impulsado exclusivamente por factores propios de la compañía, desarrollándose en un entorno macroeconómico complicado donde el S&P 500, el Dow Jones y el NASDAQ retrocedían aproximadamente un 0,5%. La confianza de los inversores también recibió apoyo tras la mejora de recomendación de Wells Fargo a Overweight, acompañada de un aumento de su precio objetivo hasta los 50 USD, además del anuncio de un dividendo trimestral de 0,25 USD por acción.

La directora ejecutiva, Julie Masino, atribuyó este impulso a diversas iniciativas operativas. Por primera vez en más de cuatro años, las ventas comparables del segmento minorista superaron a las del negocio de restaurantes. Además, los indicadores de satisfacción del cliente mostraron una mejora significativa, incluyendo un aumento del 4% en las calificaciones de Google, mientras que un ingreso extraordinario de 47,4 millones de USD procedente de un acuerdo judicial y un programa de fidelización que se acerca a los 12 millones de miembros completaron un trimestre excepcionalmente positivo para la compañía.

¿Una acción defensiva impulsada por la rotación sectorial?

Cracker Barrel es una cadena de restaurantes y tiendas minoristas conocida principalmente por su experiencia gastronómica de estilo tradicional estadounidense y por sus tiendas de regalos anexas. La empresa genera ingresos tanto por la venta de comida casera inspirada en la cocina sureña, incluyendo desayunos y menús familiares, como por la comercialización de artículos para el hogar, ropa, juguetes y productos estacionales en sus establecimientos. La compañía presentó unos sólidos resultados en un entorno de mercado generalmente moderado, lo que también ha favorecido una rotación sectorial más amplia desde las costosas y arriesgadas acciones tecnológicas hacia negocios de consumo más tradicionales y defensivos, proporcionando potencialmente un impulso adicional para la acción.