Cierre de mercado: optimismo por AI, rally de Nvidia y negociaciones EE.UU.–Irán impulsan a Wall Street

- Wall Street marca nuevos máximos impulsado por semiconductores, con Nvidia liderando el rally.
- El optimismo por negociaciones EE.UU.–Irán reduce la prima de riesgo y apoya a los mercados.
- Dólar cae y metales suben, mientras Bitcoin queda rezagado pese al apetito por riesgo.
- Wall Street marca nuevos máximos impulsado por semiconductores, con Nvidia liderando el rally.
- El optimismo por negociaciones EE.UU.–Irán reduce la prima de riesgo y apoya a los mercados.
- Dólar cae y metales suben, mientras Bitcoin queda rezagado pese al apetito por riesgo.
Los índices estadounidenses suben con fuerza este viernes, apoyados por el sector de semiconductores y la programada segunda ronda de negociaciones entre EE.UU. e Irán en Pakistán, donde Jared Kushner y Steve Witkoff viajarán para negociar un acuerdo de paz. El Nasdaq 100 avanza 1,85%, mientras el S&P 500 sube 0,7%, con ambos marcando nuevos máximos históricos.
Las acciones de Nvidia suben casi 5%, alcanzando un nuevo máximo histórico y una capitalización de mercado de 5 billones de dólares.
El dólar estadounidense se debilita, mientras los metales preciosos avanzan, destacando la plata (+1,5%) y el oro (+0,6%). A pesar del optimismo en renta variable, Bitcoin no logra nuevos máximos y retrocede levemente, manteniéndose cerca de 77.500 dólares.
La fiscal estadounidense Jeanine Pirro detuvo la investigación criminal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, despejando el camino para la aprobación de su sucesor, en medio de preocupaciones por los ataques de Donald Trump a la independencia del banco central.
Los datos finales de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan superaron las expectativas, mientras que las expectativas de inflación mostraron señales mixtas:
- Confianza del consumidor (final): 49,8 (vs. 48,5 esperado y 47,6 previo)
- Índice de expectativas: 48,1 (vs. 47,7 esperado y 46,1 previo)
- Condiciones actuales: 52,5 (vs. 51,0 esperado y 50,1 previo)
- Expectativas de inflación a 5 años: 3,5% (vs. 3,4%)
- Expectativas de inflación a 1 año: 4,7% (vs. 4,8%)
La portavoz de la Casa Blanca, Leavitt, afirmó que la misión relacionada con Irán ha entrado en una fase diplomática. Irán habría iniciado contacto y solicitado una reunión cara a cara. Witkoff y Kushner viajarán a Pakistán el sábado para continuar las conversaciones.
Según Al Arabiya, las negociaciones continúan en torno al Estrecho de Ormuz y el uranio enriquecido, mientras que The New York Times señala que el primer ministro pakistaní, Sharif, se reunirá con los enviados estadounidenses para avanzar en el proceso.
Los inversionistas están comprando acciones de semiconductores, impulsando a AMD, Intel, Qualcomm, TSMC y KLA Corp. Las grandes tecnológicas también muestran fortaleza, con Alphabet +1%, Meta +2,7% y Amazon +3,2%.
Por otro lado, la acción meme de Avis Budget cae cerca de 8%, extendiendo el desplome de 70% en los últimos días.
En Europa, la sesión bursátil fue más débil: el CAC 40 y el FTSE 100 caen cerca de 0,8%, mientras el DAX alemán retrocede 0,1%, a pesar del alza de 6% en SAP.
Fuente: xStation5
Fuente: xStation
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