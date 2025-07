Citigroup lidera los avances de los bancos en EEUU

Los resultados de Citigroup aumentaron en el segundo trimestre debido a que el banco de Wall Street registró un crecimiento de los ingresos en sus principales divisiones, incluidas sus operaciones normales a nivel comercial, la banca de inversión y la gestión de patrimonio. El tercer banco por activos bajo gestión en EEUU, y la entidad del sector que acumula mayores subidas desde principio de año ha publicado unos ingresos netos un 25 % más que en el mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar los 4.000 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas de 3.300 millones de dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La volatilidad del mercado dispara los ingresos de Citigroup Citi se benefició de la mayor volatilidad del mercado relacionada con los aranceles del presidente Donald Trump y las tensiones geopolíticas, al igual que otros bancos. Los ingresos de la división de acciones aumentaron un 16%, hasta los 5.900 millones de dólares. La división de patrimonio del grupo, que atiende a clientes de altos ingresos, registró un aumento del 20 % en sus ingresos, mientras que sus comisiones de banca de inversión aumentaron un 13%. Los mercados registraron su mejor rendimiento en el segundo trimestre desde 2020, con un segundo trimestre récord para la renta variable. Además, los ingresos del negocio de renta fija del banco se dispararon un 20%, hasta los 4.300 millones de dólares, superando los 3.900 millones de dólares previstos por los analistas. En estos momentos las acciones de Citigroup suben más de un 1%, aunque han llegado a ascender en el inicio de sesión más del 3,50%. De momento, es el mejor valor del índice bancario estadounidense durante la sesión. ¿Seguirá siendo el mejor valor del sector en lo que queda de año?



