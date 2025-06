Claves de la semana: El conflicto en Oriente Medio se relaja

Si bien Irán "solo" produce unos 3,3 millones de barriles de petróleo al día, alrededor del 3% del total mundial, la verdadera amenaza radica en el posible cierre del Estrecho de Ormuz. Por este paso circulan alrededor de 21 millones de barriles de petróleo procedentes de Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos diariamente, lo que representa alrededor de un tercio de los suministros marítimos de petróleo del mundo. De hecho, en el peor de los casos, es decir, un bloqueo prolongado del estrecho, los precios del petróleo podrían duplicarse hasta alcanzar un máximo histórico de 150 dólares a finales de este año, aunque en nuestro escenario base, creemos que el Brent podría llegar hasta los 80 dólares barril para después volver a corregir hasta los 70 dólares. Irán produce alrededor de 3,3 millones de barriles diarios de crudo, de los cuales 2 millones se exportan. Dado que la Agencia Internacional de la Energía estima la demanda mundial de petróleo en 103,9 millones de bpd y que, según informes, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son capaces de aumentar la producción rápidamente en más de 3,5 millones de bpd, incluso una interrupción grave de la producción iraní es probablemente manejable Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Comportamiento del petróleo en otros eventos Un estudio del BCE de 2023 señalaba que los precios del crudo Brent se dispararon un 5% inmediatamente después de los atentados terroristas del 11-S, ya que los inversores descontaron la posibilidad de que una guerra en Oriente Medio interrumpiera el suministro. Sin embargo, cayeron un 25% en 14 días, al aflorar el temor a que una desaceleración de la economía mundial debilitaría la demanda de petróleo. En las dos semanas posteriores a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los precios del Brent subieron un 30%. Sin embargo, ocho semanas después, volvieron a su nivel anterior a la invasión. Mucho dependerá, por supuesto, de la duración del conflicto entre Israel e Irán y de su escalada. Cabe recordar que incluso durante la "Guerra de los Petroleros" de la década de 1980, en la que más de 200 petroleros que pasaban por Ormuz fueron bombardeados durante el conflicto entre Irán e Irak, los precios del petróleo se estabilizaron tras un repunte inicial

Consecuencias en la economía El ataque de Israel constituye un duro golpe para la economía mundial en un momento ya de por sí frágil. Aumenta los riesgos tanto para el crecimiento como para la inflación, al tiempo que se ha limitado la flexibilidad de las herramientas fiscales y monetarias disponibles que los países y bancos centrales tienen disponibles para responder. Por un lado, recortar los tipos de interés en estas circunstancias parece inverosímil debido al posible incremento de los precios, mientras que cualquier respuesta fiscal se produciría en un momento en el que los bonos cotizan con altas rentabilidades. La gravedad de los efectos dependerá de la magnitud y la duración del ataque unilateral de Israel y de las represalias que desencadene. ¿Recesión en EEUU? El crecimiento económico de Estados Unidos enfrenta actualmente vientos en contra debido al aumento de los precios del petróleo, el incremento de aranceles, la reanudación de los pagos de préstamos estudiantiles y tasas de interés a largo plazo más altas asociadas con la situación fiscal. Sumados estos cuatro lastres del crecimiento, podrían ser suficientes para generar una desaceleración pero de momento parecen insuficientes para empujar la economía a una recesión. ¿Qué esperar de la FED? Se espera ampliamente que se mantengan los tipos sin cambios. Al cierre del viernes los mercados ofrecían una probabilidad del 80% de que la FED recorte los tipos en septiembre. Las proyecciones y el diagrama de puntos será igualmente importante, pero no esperamos grandes cambios, aunque la expectativa de un mayor desempleo puede ser la clave del día. Los miembros de la FED han sido claros: antes de tomar cualquier decisión, necesitan que la Casa Blanca resuelva las grandes incógnitas en torno a los aranceles, la inmigración y los impuestos. Los ataques de Israel a las instalaciones nucleares iraníes también han introducido otro elemento de incertidumbre para la economía global. El momento de los próximos movimientos de la Reserva Federal dependerá en última instancia del tiempo que tarden las políticas de Trump en reflejarse en los datos económicos y de la intensidad con que eso genere temores de una recesión. Si los miembros predicen que el desempleo aumentará este año significativamente por encima del 4,4% que pronosticaron en marzo, eso sugeriría que los responsables políticos podrían recortar los tipos antes del cuarto trimestre. El oro, el activo refugio Nuevos datos publicados esta semana muestran que el oro superó al euro el año pasado para convertirse en el segundo activo de reserva más grande del mundo entre los bancos centrales globales, luego de una ola de compras récord. En una época política débil, en la que se cuestionan muchos de los supuestos fundamentales sobre la economía global, el oro se ha convertido una vez más en un ancla. La guerra comercial que libra el presidente estadounidense Donald Trump, combinada con las crecientes tensiones geopolíticas y las preguntas sobre el papel a largo plazo del dólar estadounidense, han contribuido a un vertiginoso repunte del oro, que ha tomado por sorpresa incluso a sus propios impulsores. Salida a bolsa de Circle La cotización de la empresa de stablecoins, se ha más que cuadruplicado desde que debutó hace más de una semana en la bolsa, pasando de 31 dólares a aproximadamente 134 dólares. Las acciones subieron un 25% el viernes, a pesar de que el mercado en general se desplomase tras el conflicto militar entre Israel e Irán. Es el momento oportuno para más salida a bolsa de empresas del sector por dos razones sencillas pero clave. En primer lugar, las acciones de criptomonedas están arrasando en Wall Street. En segundo lugar, la industria está recibiendo el apoyo de Washington. El dólar estadounidense ha caído a su nivel más bajo en más de tres años El jueves, prolongó una de sus rachas de caídas más largas registradas, a medida que la tendencia "Vender América" de los inversores extranjeros cobra impulso. Está cayendo a pesar de la tensión en Oriente Medio y el modesto progreso en las negociaciones comerciales con China, de hecho el viernes en una prueba del mercado sobre el interés de los activos refugio acabó subiendo pero muy levemente. El índice del dólar estadounidense, alcanzó un mínimo de 97,60 el jueves, el más bajo desde marzo de 2022. Va camino de su peor desempeño en el primer semestre en cuatro décadas , mientras que el euro alcanzó sus niveles más altos desde octubre de 2021.

