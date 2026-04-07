CME Group: ¿beneficiario de la volatilidad del mercado y la incertidumbre geopolítica?

- CME se beneficia directamente de la volatilidad y mayor actividad de cobertura en mercados globales.
- Los volúmenes récord impulsan resultados, pero el potencial alcista luce limitado según UBS.
- La acción mantiene tendencia alcista, aunque enfrenta resistencias técnicas relevantes.
- CME se beneficia directamente de la volatilidad y mayor actividad de cobertura en mercados globales.
- Los volúmenes récord impulsan resultados, pero el potencial alcista luce limitado según UBS.
- La acción mantiene tendencia alcista, aunque enfrenta resistencias técnicas relevantes.
Las acciones de CME Group (CME.US) se mantienen como uno de los principales beneficiarios de la elevada volatilidad de mercado en 2026, lo que se traduce directamente en mayores volúmenes de negociación y mayores ingresos por transacciones. El operador bursátil con sede en Chicago está aprovechando un entorno de incertidumbre macroeconómica y geopolítica para generar resultados operativos por encima del promedio. Al mismo tiempo, comienzan a surgir señales tempranas de que la dinámica de crecimiento podría estar alcanzando un máximo local, lo que empieza a ser incorporado en los precios por parte del mercado.
CME reportó volúmenes récord: el volumen promedio diario (ADV) en marzo alcanzó 41,1 millones de contratos (+33% interanual), mientras que el promedio del primer trimestre fue de 36,2 millones (+22% interanual), confirmando una fuerte demanda por instrumentos de cobertura de riesgo.
La actividad aumentó en todos los segmentos principales, incluyendo tasas, materias primas y contratos de bonos del Tesoro estadounidense, donde el interés abierto alcanzó niveles récord.
UBS elevó su proyección de BPA para el Q1 2026 a $3,38 (frente a $3,29 previo y $3,16 consenso), apuntando a mayores ingresos por transacciones impulsados por el aumento en los volúmenes.
Al mismo tiempo, UBS mantiene una recomendación Neutral y un precio objetivo de $310, cercano a los niveles actuales, lo que sugiere un potencial alcista limitado.
El banco señala que, aunque los volúmenes siguen siendo elevados, existe presión en precios (incluyendo estructuras de descuentos y mezcla de productos), lo que limita parcialmente el crecimiento de ingresos.
UBS considera que el entorno actual sigue siendo favorable, pero que el punto máximo de actividad podría haber quedado atrás, lo que implicaría comparaciones más exigentes en los próximos trimestres.
Como resultado, UBS prefiere compañías menos dependientes de dinámicas de volumen, lo que sustenta su postura cauta sobre CME.
A pesar de ello, CME sigue siendo una acción con fuerte momentum — sube aproximadamente 14% en el año, a pesar de que el S&P 500 cae más de 10% y cerca de 20% en los últimos seis meses.
Por su parte, Raymond James mantiene una visión más positiva (Outperform), citando la debilidad de la plataforma competidora FMX como un factor favorable para CME.
Los incidentes operativos siguen siendo un factor negativo, incluyendo la suspensión temporal de operaciones en mercados de metales y gas, que la compañía aún está analizando.
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