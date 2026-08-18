El oro y el petróleo continúan liderando la rentabilidad anual debido a que los inversores buscan protección frente a la escalada del conflicto en Oriente Medio, la persistente inflación y las preocupaciones sobre la deuda estadounidense.

El cobre atraviesa un fuerte mercado alcista respaldado por una reducción sin precedentes en el suministro físico, provocada por compras masivas desde Estados Unidos ante el temor a nuevos aranceles

A pesar de ligeras correcciones a corto plazo, el cobre, el oro y el petróleo mantienen valoraciones extremadamente altas, impulsados por las tensiones geopolíticas y la escasez de oferta.

Durante la sesión de hoy en el mercado de materias primas, el sector agrícola y alimentario es el que mejor comportamiento está registrando, con el zumo de naranja (+3,18 %) y el azúcar (+2,67 %) manteniendo fuertes ganancias semanales.

A pesar de que el sentimiento general es mixto —solo 11 de los 26 activos observados se están encareciendo—, llaman la atención las valoraciones extremadamente elevadas a largo plazo. Los metales industriales y preciosos, liderados por el cobre (+3,19σ respecto a la media de 5 años) y el oro (+3,11σ), continúan muy por encima de sus niveles normales de varios años.

A corto plazo, sin embargo, estamos observando una ligera corrección en el segmento de los metales preciosos (platino -1,36 %, plata -1,10 %), causada principalmente por el fortalecimiento del dólar y el aumento de las rentabilidades de los bonos del Tesoro de EE. UU. Estos factores llevaron el precio del oro por debajo de los 4.400 USD por onza, neutralizando momentáneamente la demanda de activos refugio.

Al mismo tiempo, el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, incluidos los informes sobre ataques hutíes contra refinerías de Saudi Aramco, mantiene una elevada prima de riesgo en el mercado de combustibles.

En un futuro próximo, será clave para los inversores observar nuevos cambios en el mercado de deuda estadounidense y la evolución de la situación en torno al estrecho de Ormuz, factores que afectarán directamente a la volatilidad de los precios del petróleo y de los metales preciosos.

Fuente: XTB

El gas europeo, el trigo, el algodón, el zinc y la soja siguen claramente sobrecomprados en relación con la media de los últimos dos años. Desde el punto de vista técnico, los metales preciosos distintos del oro continúan claramente sobrevendidos. Actualmente, ninguna de las materias primas muestra una situación de sobreventa extrema a medio plazo.

Cobre

Los precios al contado del cobre cayeron hasta los 14.008,0 USD por tonelada después de haber puesto a prueba previamente la zona de los 14.400 USD, lo que refleja una estructura de mercado extremadamente sólida pese al ligero enfriamiento actual.

Al comienzo de la nueva semana, el precio no logró cerrar en un nuevo máximo histórico. El nivel intradía más alto fue de 14.515 USD, alcanzado el 29 de enero, cuando se produjo un desplome en el mercado de metales (principalmente del oro y la plata).

En términos diarios, el precio cayó un 0,77 %, mientras que a escala semanal retrocedió un 0,53 %, algo que debe interpretarse como una toma de beneficios natural después de las fuertes subidas anteriores. En el horizonte mensual, el cobre acumula una ganancia del 2,86 %; desde comienzos de año (YTD), ha subido un 12,52 % y, en los últimos doce meses, la rentabilidad alcanza un impresionante 44,68 %.

Una dinámica anual tan elevada confirma que este metal se encuentra en un mercado alcista estructural, impulsado tanto por factores macroeconómicos como por las tensiones en la cadena de suministro físico.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI), situado en 71, indica que el cobre ha entrado en zona de sobrecompra, lo que explica la pequeña corrección a la baja observada en los últimos días. Las medias móviles (SMA) y el indicador MACD mantienen fuertes señales alcistas, mientras que el propio precio se encuentra un 2,57 % por encima de su media móvil de 50 días (SMA50), confirmando el predominio de los compradores.

En conjunto, el sentimiento del mercado sigue siendo alcista. La resistencia clave para nuevas subidas se encuentra en la barrera psicológica de los 14.200 USD y en los máximos históricos, mientras que el soporte técnico más importante se sitúa en la zona de la SMA50, aproximadamente en los 13.650 USD, y, en caso de una corrección más profunda, en el nivel redondo de los 13.000 USD.

El factor más importante que está impulsando actualmente los precios del cobre es la tensión sin precedentes en el mercado físico, provocada por el desvío masivo de suministros hacia Estados Unidos. Según informó Bloomberg, los importadores y especuladores están comprando y enviando metal a EE. UU. de forma agresiva, tratando de adelantarse a una posible decisión de la Administración de Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de cobre refinado.

Esta fiebre compradora provocó un tensionamiento extremo del mercado (squeeze) en la bolsa LME, donde el precio al contado llegó a superar en 400-500 USD por tonelada el precio del contrato a tres meses. Esta situación de backwardation es la más pronunciada desde la histórica crisis de suministro de 2021 y evidencia claramente la escasez de metal físicamente disponible en los almacenes.

ING, en su último comentario sobre el cobre, señala que estas restricciones de suministro respaldarán firmemente los precios en el futuro próximo. La demanda a largo plazo se mantiene sólida debido a la transición energética, la expansión de los centros de datos para la inteligencia artificial (IA) y las dificultades para financiar y poner en marcha nuevos proyectos mineros.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Fuente: Bloomberg Finance LP

La diferencia entre el precio al contado y el contrato de futuros a 3 meses en la LME supera los 400 USD.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los inventarios en las tres bolsas más grandes están disminuyendo, lo que se debe principalmente a la reducción de los inventarios en Londres y Shanghái. Los inventarios en Estados Unidos, en cambio, crecen constantemente.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Los inventarios de cobre en China son extremadamente bajos, mientras que casi toda la caída en Londres está relacionada con la transferencia de inventarios a Estados Unidos.

Oro

El precio del oro en el mercado al contado se sitúa actualmente en 4.391 USD por onza (fuente: xStation5). En términos diarios, el metal precioso registra una caída del 0,61 %, mientras que a escala semanal pierde un 0,43 %, lo que supone una pausa momentánea después del repunte extremadamente dinámico de las últimas semanas.

En términos mensuales, el oro registra una espectacular subida del 9,51 %, en contraste con el resultado relativamente plano desde comienzos de año (YTD +1,33 %). Sin embargo, una rentabilidad anual del +32,38 % confirma que el oro sigue siendo uno de los activos de cobertura más demandados en 2026, como respuesta al repentino aumento del riesgo geopolítico mundial.

Después de un comienzo de año altamente especulativo y de un aumento de la correlación negativa con las rentabilidades de los bonos estadounidenses, los inversores vuelven a recurrir al oro como cobertura frente al riesgo, tanto geopolítico como de mercado, asociado a las elevadas valoraciones actuales.

El RSI del oro se sitúa en 74, lo que significa que el mercado está técnicamente sobrecomprado y es susceptible de registrar una toma de beneficios a corto plazo. Curiosamente, a pesar de que el MACD está generando señales alcistas y de que el precio se encuentra nada menos que un 5,77 % por encima de su media móvil de 50 días (SMA50), la configuración de las medias móviles (SMA) a largo plazo se describe como bajista, lo que podría deberse a la consolidación de varios meses anterior. El sentimiento del mercado es actualmente neutral. El nivel de resistencia clave sigue siendo la barrera psicológica de los 4.450-4.500 USD por onza, mientras que el soporte más importante corresponde al nivel de la SMA50, situado en torno a los 4.150 USD.

El principal factor que impulsa al oro como «la inversión más eficaz en materias primas de 2026» es la combinación de factores macroeconómicos y geopolíticos. Las rentabilidades de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años subieron hasta sus niveles más altos desde 2007 (justo antes del estallido de la crisis financiera mundial), algo que normalmente ejerce presión sobre el oro, que no genera intereses. Sin embargo, en las condiciones actuales, los inversores interpretan este aumento de las rentabilidades como una señal de alerta ante una inflación elevada y persistente, provocada por la crisis en Oriente Medio y el aumento de la deuda estadounidense.

El conflicto en curso en torno al estrecho de Ormuz y el fracaso de las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán están generando una potente prima de riesgo. Además, la atención del mercado está centrada en la próxima reunión del FOMC, que determinará la evolución posterior del dólar, mientras que la plata se consolida en torno a los 65 USD, a la espera de un nuevo impulso procedente del mercado del oro.

Además de la fuerte demanda de los bancos centrales durante el segundo trimestre (casi 300 toneladas), actualmente observamos un claro retorno del capital especulativo y del capital a largo plazo: el primero, en forma de un aumento de las posiciones largas en COMEX y Shanghái; y el segundo, mediante una recuperación de los flujos hacia los fondos cotizados (ETF).

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Seguimos observando una recuperación por parte de los compradores en China, pero las posiciones largas y netas en el COMEX estadounidense también han comenzado a repuntar.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Un factor que puede influir en el precio del oro es el reciente aumento de los rendimientos, aunque al mismo tiempo puede deberse a la preocupación a largo plazo por la inflación (el oro, a largo plazo, está correlacionado positivamente con la inflación) y a la preocupación por la situación fiscal en Estados Unidos.

Precio del oro

Fuente: xStation5

El oro se encuentra actualmente cerca de la media móvil de 100 periodos, resistiendo el retroceso de 50,0, que se sitúa en el nivel de 4.400. El rango del repunte desde abril indicaría la posibilidad de que alcance los 4.500 USD por onza.

Barril de West Texas

El precio del petróleo WTI se sitúa ligeramente por encima de los 84 USD por barril. En términos diarios, la materia prima estaba subiendo alrededor de un 0,3 %, pero justo antes de las 12:00 se neutralizó prácticamente todo el movimiento alcista. No obstante, desde el lunes seguimos observando un fuerte movimiento al alza relacionado con la escalada de la situación en Oriente Medio. A escala semanal, esto se ha traducido en una subida del 2,14 %, mientras que a escala mensual el incremento es del 2,34 %.

El petróleo crudo es uno de los líderes indiscutibles en términos de rentabilidad en 2026, ya que desde comienzos de año (YTD) su precio ha aumentado un 47,26 % (rentabilidad nominal sin tener en cuenta las renovaciones de los contratos de futuros), mientras que en términos interanuales acumula una subida del 36,04 %. Estos datos muestran que el mercado del petróleo ha roto de forma permanente los anteriores rangos de oscilación reducida y se ha desplazado hacia niveles de precios más elevados, como respuesta a los bloqueos geopolíticos del suministro.

El indicador RSI del petróleo WTI se sitúa en 50, lo que indica una neutralidad total del mercado y la ausencia de señales de sobrecompra o sobreventa. Tanto las medias móviles (SMA) como el MACD generan señales alcistas, y el precio actual se encuentra un 7,51 % por encima de su media móvil de 50 días (SMA50). El sentimiento técnico del mercado se describe como alcista. La resistencia más cercana y relevante se encuentra en la zona de 88,00-90,00 USD por barril, que lleva tiempo frenando subidas más pronunciadas. Los soportes clave se sitúan en el nivel de la SMA50 (aproximadamente 78,40 USD) y en la barrera psicológica de los 80,00 USD.

La situación fundamental del mercado petrolero está dominada por el punto muerto geopolítico en Oriente Medio. Según la agencia AFP, las esperanzas de alcanzar rápidamente un acuerdo entre EE. UU. e Irán para abrir el estrecho de Ormuz se desvanecieron después de que Donald Trump se negara a prolongar la tregua de 60 días y Teherán considerara que el actual memorando había quedado sin efecto.

La tensión adicional se desencadenó por las amenazas de Trump de llevar a cabo un posible ataque contra Omán si este país interfería en los planes estadounidenses para controlar el estrecho.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció para la próxima semana la imposición de sanciones contra Irán a una escala «que el mundo aún no ha visto». Por el lado de la oferta y la demanda, los datos de JODI/OPEP indican cierto enfriamiento de la demanda interna en China, lo que obligó a las refinerías locales a aumentar las exportaciones de combustibles un 6,7 % intermensual (m/m), aunque las exportaciones interanuales cayeron un 12,9 % debido al aumento de los inventarios internos. A pesar de ello, las preocupaciones por un bloqueo físico de los suministros a través de Ormuz predominan sobre los datos más débiles procedentes de Asia.

En Estados Unidos seguimos observando una enorme tensión en el mercado de combustibles. El diferencial entre el diésel y el petróleo ya alcanza los 100 USD por barril, igualando los niveles observados en 2022.

Un factor importante en el contexto de los combustibles es el fenómeno de El Niño, que estadísticamente se ha asociado con huracanes menos intensos durante el otoño en Estados Unidos, lo que podría significar que la producción de combustibles se mantenga en niveles normales durante las próximas semanas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Fuente: Bloomberg Finance LP

La curva de futuros actual se asemeja a la forma de la curva de hace cuatro meses, lo que podría significar que, de mantenerse la situación actual en Oriente Medio, la curva actual podría ser un factor determinante. El precio del petróleo Brent se cotiza a 80 USD por barril en julio de 2027.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El mercado del petróleo crudo se mantuvo relativamente equilibrado en julio, gracias a la recuperación de la producción en Oriente Medio y a la caída de la demanda en Asia. Un aumento del precio hasta los 100 USD podría provocar un descenso aún mayor de la demanda.

Precio del barril de West Texas

Fuente: xStation5

El petróleo WTI retrocede ligeramente desde sus máximos alcanzados a finales de julio. Sin embargo, el precio se mantiene por debajo de la zona de resistencia clave de 88-90 USD y por debajo de la línea de tendencia bajista.

Gas natural

A fecha de 18 de agosto de 2026, los precios del gas natural en Estados Unidos se sitúan en 2,692 USD/MMBtu.

En términos diarios, la materia prima registra una pérdida mínima del -0,19 %, en línea con una tendencia bajista más amplia y pronunciada observada durante las últimas semanas. A escala semanal, el gas se ha abaratado un 3,48 % y, en términos mensuales, la caída ya alcanza casi el 5 %.

Sin embargo, lo más significativo es la rentabilidad desde comienzos de año (YTD), que asciende a nada menos que un -26,08 %, lo que evidencia claramente la debilidad estructural de este mercado en 2026. En comparación con el mismo periodo del año pasado, el precio es un 2,39 % inferior.

Estos datos muestran que el mercado del gas natural en Estados Unidos está sometido a una elevada presión por el lado de la oferta, pese a que durante el periodo invernal las reservas descendieron claramente por debajo de la media de cinco años.

Desde el punto de vista técnico, el mercado del gas natural continúa bajo la influencia dominante de los bajistas. El precio del instrumento se encuentra nada menos que un 9,45 % por debajo de su media móvil de 50 días (SMA50), confirmando una fuerte tendencia bajista a medio plazo. No obstante, algunos indicadores de corto plazo empiezan a enviar señales de alerta a los vendedores. El indicador MACD ha generado una señal alcista, que podría anunciar un intento de establecer un suelo local o el paso a una fase de consolidación. El oscilador RSI se sitúa en 47, lo que corresponde a una zona neutral y deja margen para movimientos en ambas direcciones, sin riesgo inmediato de sobrecompra o sobreventa del mercado.

En conjunto, el sentimiento del mercado se describe como neutral. El nivel de soporte clave para los alcistas sigue siendo la barrera psicológica de 2,50 USD/MMBtu, mientras que la resistencia técnica importante más cercana se encuentra en la zona de 2,95 USD/MMBtu (que coincide con la SMA50) y en el nivel de 3,00 USD/MMBtu.

La situación fundamental del mercado del gas natural se encuentra dividida entre una oferta interna récord en Estados Unidos y el aumento de las tensiones geopolíticas a escala mundial, que afectan indirectamente al mercado global de GNL. Según los últimos informes de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), el elevado nivel de producción de gas de esquisto en Estados Unidos y unas reservas elevadas (significativamente superiores a la media de cinco años para esta época del año) están frenando eficazmente la presión de la demanda.

La estacionalidad tampoco favorece al mercado: en la segunda mitad de agosto comienza la denominada shoulder season (temporada intermedia), cuando la demanda energética destinada al aire acondicionado empieza a disminuir y todavía no ha aparecido la demanda asociada a la calefacción. Esto provocará nuevamente un claro aumento de las reservas.

Por otro lado, el panorama energético mundial se encuentra extremadamente tensionado debido a los acontecimientos en Oriente Medio. El precio del petróleo Brent superó la barrera de los 91 USD por barril, mientras que el gas TTF, cuyo precio está vinculado al mercado mundial de GNL, subió hasta los 62 EUR/MWh después de que un misil de origen no identificado alcanzara un buque comercial que transitaba por el estratégico estrecho de Ormuz.

Aunque este incidente afecta directamente al mercado del petróleo (el WTI se consolida por debajo de los 84,50 USD, manteniendo una estructura fuertemente alcista), tiene una importancia enorme para el gas. El estrecho de Ormuz es una arteria fundamental para las exportaciones de GNL de Catar.

Como señala el último informe de Bloomberg Intelligence, el denominado «shock del estrecho de Ormuz» está obligando a los países del Golfo a revisar profundamente sus planes de inversión para orientarlos hacia una mayor resiliencia de las infraestructuras.

ADNOC (la compañía energética nacional de Emiratos Árabes Unidos) está estudiando la construcción de una terminal de GNL en la costa oriental para no depender del tránsito de los buques gaseros a través del estrecho.

Un posible bloqueo o una nueva escalada de las tensiones en la región podría interrumpir una parte significativa de los suministros mundiales de gas licuado hacia Europa y Asia, lo que provocaría un rápido aumento de los precios del GNL. En teoría, los precios del gas natural en Estados Unidos también podrían reaccionar al alza, pese a que sus fundamentos actuales están claramente determinados por el lado de la oferta interna.

Además, la mejora del sentimiento económico en Europa (el índice del instituto alemán ZEW subió en agosto hasta los 34,2 puntos, superando las previsiones de 30,0 puntos) podría anticipar, a largo plazo, una recuperación más sólida de la demanda industrial de gas natural en el Viejo Continente.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La variación implícita en los inventarios esta semana indica un equilibrio entre la oferta y la demanda. Sin embargo, lo habitual es que ya en la segunda quincena de agosto se observe una clara caída de la demanda a corto plazo.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Las reservas de gas en Estados Unidos superan el promedio de los últimos 5 años. La alta producción, que ya alcanza los 114.000 millones de pies cúbicos diarios (bcfd) y cuya demanda es limitada en las próximas semanas, podría provocar que la reposición de reservas se sitúe cerca de los 4.000 bcf.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Precio del gas natural

Fuente: xStation5

Si las temperaturas en Estados Unidos bajan, es posible que se produzca un repunte de la presión bajista tras el próximo vencimiento de los contratos de futuros. Al mismo tiempo, observamos la posible formación de un patrón de cabeza y hombros invertido con un cuello en torno a 2,8.