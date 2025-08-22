Collins advierte sobre posibles riesgos

Susan Collins, de la Reserva Federal, habló hoy en Bloomberg, señalando la incertidumbre sobre las futuras decisiones políticas de la Fed, ya que tanto los riesgos de inflación como la desaceleración del mercado laboral siguen siendo significativos. El par euro-dólar está subiendo hoy. La política es modestamente restrictiva, lo cual es apropiado.

No me preocupa especialmente que las expectativas de inflación suban.

Los riesgos del doble mandato se encuentran en un delicado equilibrio.

Aún no hay una decisión firme sobre qué haremos en la próxima reunión.

El crecimiento del empleo se está desacelerando, pero hay argumentos para tomarse más tiempo.

No descarto un impacto mayor y más persistente de los aranceles sobre la inflación.

En las conversaciones en el distrito de la Fed de Boston, escucho mucho sobre la inflación.

Me centro en la evolución de los riesgos a la baja.

Veo riesgos al alza para la inflación, así como riesgos a la baja en el mercado laboral.

No podemos esperar a que toda la incertidumbre desaparezca.

Los fundamentos económicos generales son relativamente sólidos. El dólar estadounidense se ha estado debilitando frente al euro desde la madrugada. Alrededor de las 16:00 en Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene previsto pronunciar un discurso.

