La decisión de mantener a Sébastien Lecornu como primer ministro, al frente de un gobierno ampliado que incluye a seis exmiembros de Les Républicains (derecha) y ocho altos funcionarios, no alivia la profunda sensación de inestabilidad que pesa sobre la vida política francesa. Apenas formado, este segundo gobierno de Lecornu ya se enfrenta a la doble amenaza de censura: La France Insoumise (extrema izquierda) y la Rassemblement National (extrema derecha) han presentado sendos mociones, mientras que el Partido Socialista (izquierda) considera presentar una tercera tras la presentación de los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social el martes.

¿Qué viene ahora?

El Consejo de Ministros inaugural, previsto para mañana a las 10:00 h, marcará la verdadera prueba de fuego para un ejecutivo sometido a una intensa presión. El Proyecto de Ley de Finanzas y el Proyecto de Ley de Financiación de la Seguridad Social se presentarán allí antes de su envío a la Asamblea Nacional. Por falta de tiempo, el texto será idéntico a la versión enviada el 2 de octubre al Consejo Superior de Finanzas Públicas. Se trata de un presupuesto de continuidad, con escaso margen de maniobra, lo que refleja tanto las restricciones políticas como la presión del mercado.

Oficialmente, el gobierno mantiene su objetivo de reducir el déficit público por debajo del 5% del PIB para 2026, al tiempo que confirma el objetivo europeo del 3% para 2029. Sin embargo, el camino hacia ese objetivo se ha vuelto más empinado: el crecimiento se ha revisado a la baja al 1%, y cada décima de punto porcentual de déficit adicional agrava una deuda que ya supera el 114% del PIB. En el contexto actual, con la rentabilidad de la deuda pública francesa a 10 años manteniéndose en el 3,470% y el diferencial con el Bund alemán en el 0,844%, incluso un pequeño traspié presupuestario podría reavivar las tensiones en los mercados de deuda soberana.

¿Dónde vendrán los recortes en Francia?

El presupuesto de Lecornu se basa en una restricción forzada. Se prevé un ahorro de 6.000 millones de euros gracias a la reducción de los costes operativos del Estado y las transferencias sociales. El Primer Ministro ha descartado algunas medidas controvertidas, como la abolición de dos días festivos propuesta por François Bayrou, pero mantiene su firme compromiso de reducir el nivel de vida del estado.

En el ámbito fiscal, Sébastien Lecornu ha descartado la "tasa Zucman" exigida por la izquierda, optando en su lugar por un "impuesto sobre los activos financieros" sobre las sociedades familiares, una medida que se espera que recaude entre 1.000 y 1.500 millones de euros. También planea mantener la contribución diferencial para las rentas altas y recortar el impuesto sobre el valor añadido de sociedades, con un coste estimado de 1.100 millones de euros. Otros ajustes incluyen una modesta rebaja del impuesto sobre la renta para las parejas con ingresos más bajos y una deducción a tanto alzado revisada para los pensionistas con mayores recursos.

En materia de política social, el Primer Ministro ha abierto la puerta a una suspensión parcial de la reforma de las pensiones, una reivindicación socialista clave. No obstante, mantiene su compromiso de recortar el gasto sanitario, en particular duplicando los copagos médicos y endureciendo los límites a las bajas por enfermedad. El propuesto "año blanco", que congela los salarios y las prestaciones sociales de los funcionarios públicos, se renovaría, mientras se considera un aumento específico de las pensiones de las mujeres.

¿Crisis fiscal o crisis política?

Este mosaico de medidas refleja la postura defensiva de un gobierno en modo de supervivencia. Al combinar disciplina fiscal, concesiones fiscales selectivas y una política social cautelosa, la administración espera contener la desconfianza del mercado sin provocar la ira pública. Pero esto ya no es una agenda económica, sino una estrategia de último recurso.

La crisis de Francia ya no es meramente fiscal; se ha vuelto sistémica. La mayoría presidencial, artificialmente ampliada con aliados frágiles, lucha por ocultar la erosión del centro político. Las inminentes mociones de censura podrían allanar el camino para la disolución de la Asamblea Nacional en las próximas semanas: un paso arriesgado, pero cada vez más inevitable, para restaurar una legitimidad que se desvanece.

Atrapada entre la inestabilidad política, la fragilidad financiera y la fatiga democrática, Francia avanza al borde del abismo. “Demasiado grande para quebrar”, ahora debe demostrar que sigue siendo capaz de gobernar, reformar y persuadir. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una democracia suspendida entre la impaciencia de los mercados y el cansancio de sus ciudadanos.

Mientras la política se limite a gestionar las crisis en lugar de superarlas, la República permanecerá al borde de la ruptura.