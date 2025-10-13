El premio Nobel de economía de este año ha sido otorgado al equipo de autores Mykr, Aghion y Howitt, quienes en su investigación se centraron en el concepto de "destrucción creativa". Fue introducido por primera vez por Joseph Schumpeter, nacido en 1883 en Třešt, a pocos kilómetros de Jihlava. La idea básica de la destrucción creativa es que nuevas ideas, tecnologías y empresas reemplazan gradualmente a las antiguas. La innovación, por lo tanto, genera progreso, pero al mismo tiempo "destruye" las viejas costumbres. La llegada del automóvil relegó a un segundo plano la industria ecuestre, y, por ejemplo, la llegada de la televisión redujo significativamente la radio, lo cual también se describe a la perfección en la canción "Video Killed the Radio Star" de The Buggles.

La innovación y el progreso tecnológico aumentan la productividad e impulsan el crecimiento económico y el nivel de vida. Sin embargo, temporalmente traen pérdidas en forma de la desaparición de algunas industrias y empleos. Los últimos premios Nobel explican el impacto fundamental de la innovación en el crecimiento económico. El enfoque de la investigación es sumamente relevante hoy en día, ya que presenciamos un cambio fundamental en las nuevas tecnologías, liderado por la IA.

El trabajo también demuestra que no podemos dar por sentado el crecimiento. Gran parte de la historia de nuestra civilización se caracterizó por el estancamiento económico, que solo se rompió con la llegada de soluciones innovadoras basadas en nuevas tecnologías. La invención de la máquina de vapor condujo a una aceleración fundamental de la transición de una sociedad agrícola a una industrial, lo que a su vez condujo a un crecimiento económico fundamental de los países participantes y a una mejora en el nivel de vida de sus habitantes.

El riesgo de estancamiento de nuestra economía y de la mundial se asocia, por lo tanto, a obstáculos en la innovación, que pueden concebirse en forma de regulación inadecuada, capital y financiación insuficientes, e incluso, quizás, falta de personal cualificado, lo que subraya una vez más la importancia de la educación y del sistema educativo. En tal caso, el proceso de destrucción creativa impulsará el crecimiento de las desigualdades y las diferencias entre regiones, no solo dentro del Estado, sino en toda la economía mundial. Si Europa no se pone al día con las nuevas innovaciones, este año podría ser un proceso de destrucción creativa. Especialmente en la era del rápido progreso tecnológico que estamos presenciando actualmente.