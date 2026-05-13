📊Comentario del día - La IA sigue marcando el ritmo del mercado

La IA sigue marcando el ritmo del mercado en todos los sentidos. Aunque tenemos otros asuntos en el horizonte cercano, como la reunión de Trump con Xi Jinping durante esta semana, los posibles movimientos de los tipos de interés de los bancos centrales o la guerra en Oriente Medio, no tenemos que olvidarnos que el factor estructural que puede afectar tanto a la economía como a los mercados es la inteligencia artificial.

La valoración de Anthropic se dispara

Según informa Bloomberg, Anthropic estaría negociando una nueva ronda de financiación de unos 30.000 millones de dólares. Aunque esto en principio no debería ser una gran novedad, lo destacable es que esta ronda se haría a una valoración de unos 900.000 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que en febrero se valoraba por unos 350.000 millones de dólares, estamos hablando de que la valoración de Anthropic se ha disparado por 2,5 veces en apenas unos meses. Este tipo de despuntes suelen ocurrir en empresas muy pequeñas, pero no en un gigante de 350.000 millones de dólares (ahora, previsiblemente, unos 900.000 millones de dólares) que ni siquiera genera beneficios y aún no ha salido a cotizar.

Aunque todavía no se ha firmado dicha financiación, sí que refleja el aumento de las expectativas del mercado con respecto a la compañía y como ha adelantado por la izquierda a OpenAI, que en la última ronda de financiación finalizada en marzo se valoraba por unos 850.000 millones de dólares.

Pensamos que unos de los motivos de este gran adelantamiento de Anthropic es el “no” lanzamiento de Mythos. Recordemos que este modelo fue capaz de encontrar fallos de seguridad en sistemas que durante años habían pasado desapercibidos, hasta tal punto de que Anthropic no lo ha sacado al público. Esto generó mucho revuelo en el ecosistema IA, y aunque puede que haya algo de marketing de cara a su potencial salida a bolsa de este año, está claro que ha convencido a los inversores.

El problema de todo esto no es que estas compañías salgan a bolsa, sino que las valoraciones descuentan un futuro muy optimista. Nosotros somos bastante positivos con la IA y creemos que los agentes de inteligencia artificial se irán integrando poco a poco en la mayoría de trabajos diarios. Ahora bien, no está nada claro qué compañías serán las ganadoras de esta nueva ola y la competencia es feroz. Esto puede provocar que compañías como OpenAI o Anthropic acumulen pérdidas mil millonarias durante años, lo que les posicionaría en una posición delicada y en constante necesidad de financiación ajena. De hecho, todas las operaciones cruzadas que se están realizando podrían causar que un problema particular se propague por todo el ecosistema tecnológico.

Como siempre, la valoración es fundamental para nuestra rentabilidad en bolsa.

De momento, los resultados empresariales cumplen las expectativas

Los resultados empresariales del S&P 500 están demostrando que las compañías americanas son más resilientes de lo que pensábamos. La guerra en Oriente Medio ha provocado un despunte de los precios del petróleo y del gas, lo que ha causado un incremento de los precios en toda la cadena de suministro global. Se pensaba que iba a tener un impacto importante en los resultados empresariales, pero hasta el momento las repercusiones no han sido tan graves.

Según los datos que recoge Bloomberg, ya han reportado el 90% de las compañías del S&P 500, con un crecimiento de las ventas del 10,5% y de los beneficios del 25,2%. De nuevo, el sector tecnológico ha tenido un desempeño reseñable, con un crecimiento de las ventas del 23,2% y de los beneficios del 42%.

La relación causal está clara: los hiperescaladores (Meta, Amazon, Alphabet y Microsoft) siguen reportando unas grandes cifras, lo que les permite seguir aumentando el capex y alimentando a toda la cadena de valor del sector, desde las empresas de diseños de chips hasta las fundidoras e incluso los fabricantes de la maquinaria necesaria para crear esos chips. Mientras que estas empresas sigan haciéndolo bien, el resto del sector se verá beneficiado de esta megatendencia.

Todavía estamos a la espera de los resultados de Nvidia, que son la semana que viene, y aunque es cierto que los hiperescaladores han aumentado sus expectativas de capex para el año completo, tenemos que señalar que se debía principalmente por el aumento de los precios en la parte de memoria, que no es el negocio de Nvidia. Por tanto, viviremos de nuevo unas cuentas de Nvidia con una alta incertidumbre.

Más allá del crecimiento, la comparación con las expectativas es lo que mueve al mercado. En ese sentido, de momento las ventas han sido un 2% superiores a lo que se esperaba, mientras que los beneficios lo han sido en un 17,8%. Es decir, los márgenes de las compañías americanas se han expandido más de lo que se pensaba.

Aquí tenemos que destacar un punto importante: aunque la guerra en Oriente Medio se inició a finales de febrero, durante el mes de marzo los precios fueron subiendo escalonadamente. Muchas compañías, como las aerolíneas, tienen coberturas directas sobre los precios del petróleo o derivados. Sin embargo, estas coberturas suelen estar centradas en el más corto plazo, por lo que es probable que en el mes de abril y mayo el impacto de la guerra haya sido mayor de lo que fue en el primer trimestre del año.

El Ibex 35 no termina de convencer

El Ibex 35 no termina de convencer a los inversores. Con algo más del 70% de los resultados ya publicados, el crecimiento de los ingresos y los beneficios no han sido suficientes. Las ventas aumentaron un 1,6%, mientras que el beneficio lo hizo en un 3,1%. Sin embargo, tanto los ingresos como el beneficio se han quedado ligeramente por debajo de lo esperado.

La banca ha influenciado mucho en este factor. El sector (incluyendo Mapfre) se ha quedado por debajo de las expectativas del consenso de analistas. Aunque el margen de intereses se incrementó en un 3,6%, el beneficio neto tan solo creció un 5,5%. En general, las cifras fueron sólidas dado el contexto actual, pero después de las subidas del sector durante los últimos años su potencial está ya muy reducido y su atractivo se centra principalmente en la remuneración al accionista.

La generación de nuevo crédito en nuestro país ha sufrido en algunas entidades y aunque se achaque a una decisión voluntaria, pensamos que también se debe al repunte de los tipos de interés, lo que ha podido causar que los clientes pospongan la demanda de crédito a la espera de que la guerra en Oriente Medio se acabe y los tipos de interés se relajen.



ACS

Por otro lado, y también en relación con la IA, los resultados de ACS no terminaron de convencer. Las cifras de ACS se quedaron ligeramente por debajo de lo esperado, a pesar del sólido desempeño de Turner, con un aumento de los ingresos a tipo de cambio constante del 25,1%. De hecho, ha sido el principal impulsor para que los ingresos totales de ACS hayan aumentado en un 12,5% a tipo de cambio constante. Turner es la filial a través la cual se está explotando el negocio de desarrollo de centros de datos y gracias al aumento del peso en los ingresos de este área de negocio, el margen ebitda de Turner se ha incrementado en 72 puntos básicos hasta el 3,9%. Además, ya representa el 41% de la cartera de proyectos de la filial, lo que supone más de 17.300 millones de euros, lo que supone el doble de la cifra reportada en el 1T2025. De hecho, esta cifra se ha incrementado en más de un 20% con respecto al último trimestre del 2025.

Pero cuidado, porque otros negocios no han cumplido. Cimic o el área de ingeniería y construcción han reportado unos ingresos menores a lo esperado. De hecho, Cimic ha tenido una caída de los ingresos a tipo de cambio constante del 3,8% interanual. En cualquier caso, Cimic también está consiguiendo que su cartera de proyectos se empiece a orientar hacia la infraestructura digital, lo que pensamos que acabará por tener una repercusión positiva en su cuenta de resultados.

La cartera de proyectos era uno de los puntos más importantes en las cuentas de ACS. En ese sentido, esta ha crecido casi un 10%, impulsada principalmente por la infraestructura digital, que se ha más que doblado y representa ya el 21% de la cartera de proyectos frente al 11% del 1T2025 y 18% de finales del 2025.

ACS ha conseguido un aumento del beneficio neto de más del 30% a tipo de cambio constante, con Turner aumentando en un 60,3% interanual. Además, la mejora en la generación de caja ha permitido a la compañía reducir su endeudamiento neto en 1.375 millones de euros desde finales de marzo de 2025.

Creemos que aunque las cifras han estado algo por debajo de lo esperado, la compañía sigue teniendo un potencial atractivo. El crecimiento del segmento de desarrollo de infraestructura digital seguirá ganando peso en las cuentas de la compañía, mejorando sus márgenes y su generación de caja. Aunque esto aumenta de manera muy importante su dependencia de las inversiones de la economía en la IA, es una fuente de crecimiento que ACS no puede desaprovechar.



