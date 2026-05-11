¿Ayudará OpenAI a las empresas a implementar IA?

- OpenAI creó una nueva entidad enfocada en ayudar a empresas a implementar soluciones de inteligencia artificial.
- La estrategia recuerda al modelo de consultoría técnica “Forward Deployed Engineering” utilizado por Palantir.
- El principal riesgo es que desviar talento especializado hacia implementación podría afectar el desarrollo de los modelos avanzados de IA de OpenAI.
- OpenAI creó una nueva entidad enfocada en ayudar a empresas a implementar soluciones de inteligencia artificial.
- La estrategia recuerda al modelo de consultoría técnica “Forward Deployed Engineering” utilizado por Palantir.
- El principal riesgo es que desviar talento especializado hacia implementación podría afectar el desarrollo de los modelos avanzados de IA de OpenAI.
Como han señalado innumerables firmas de consultoría, compañías y centros de investigación, como S&P Global, Deloitte, MIT, IBM y Bloomberg, una de las mayores barreras para el desarrollo adicional de la inteligencia artificial es la implementación ineficaz de la tecnología o, directamente, la falta total de implementación.
Cualquier programa o solución es tan bueno como su implementación. No importa si estamos hablando de un simple dashboard para seguimiento de proyectos o control de horas trabajadas, o de un modelo LLM. OpenAI ha seguido la máxima “si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo”, estableciendo una compañía llamada OpenAI Development Company.
Se trata de una entidad separada, controlada por OpenAI, cuyo objetivo declarado es ayudar a las empresas a implementar soluciones basadas en IA. No se trata únicamente del acceso a la tecnología. La venta de licencias, en el caso de esta entidad derivada, es un aspecto secundario o incluso terciario. La nueva compañía apunta a crear una estructura relativamente transparente y un procedimiento repetible para implementar soluciones dentro de las empresas, incluyendo herramientas, procesos, justificaciones de negocio y metodología. Junto con este amplio conjunto de herramientas y servicios, también se espera la disponibilidad de servicios de asesoría y consultoría.
Basándose en los materiales públicos todavía bastante generales, la idea y la ejecución parecen estar estrechamente relacionadas con el enfoque de Palantir conocido como “Forward Deployed Engineering”.
Las intenciones declaradas de OpenAI pueden inspirar tanto optimismo sobre el futuro éxito de la compañía como también generar preocupación.
Desde el lado optimista, puede observarse que la compañía no está esperando que los procesos de mercado validen y perfeccionen las soluciones. Tampoco quiere que una línea de negocio potencialmente lucrativa se le escape perdiendo la ventaja antes de que la carrera siquiera comience. OpenAI está abordando directamente uno de los mayores puntos de dolor dentro del ecosistema de modelos de IA, lo que podría generar beneficios significativos en el corto plazo.
También existen preocupaciones. Sobre todo, los especialistas e ingenieros en inteligencia artificial cuyo conocimiento y habilidades son suficientes para trabajar en el desarrollo de los llamados “frontier models” son extraordinariamente escasos y probablemente se encuentren entre los empleados mejor remunerados del mundo en la actualidad. Destinar a estos especialistas a trabajos de implementación no solo sería costoso, sino que también podría ralentizar el progreso de los productos centrales de la compañía: sus modelos de IA.
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