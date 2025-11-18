Comentarios de Barkin de la Fed sobre la economía de EE. UU. 🗽 El EURO cae a 1.157

Conclusiones clave Si la fuerza laboral no aumenta, el crecimiento económico dependerá completamente de la productividad.

Declaraciones destacadas del miembro de la Fed, Thomas Barkin Si la fuerza laboral no aumenta, el crecimiento económico dependerá completamente de la productividad.

El crecimiento de la fuerza laboral podría dirigirse hacia 0%.

Existe un alto riesgo de que, en el futuro, haya más empleos que trabajadores.

La demanda es sólida, pero no se está traduciendo en contrataciones.

La demanda sigue siendo saludable. El desafío está en el mercado laboral.

En general, la sensación es que la economía permanece sólida.

Tasas más bajas podrían impulsar la demanda de viviendas, pero no resolverán el problema de oferta.

La oferta de vivienda sigue limitada mientras la demanda ha aumentado.

Los precios elevados de la vivienda hoy pueden reflejar aún una escasez de oferta derivada de la crisis financiera de 2007–2009.

El beneficio de un mayor consenso es que los mercados pueden establecer expectativas.

La política sigue siendo moderadamente restrictiva.

El mercado laboral está algo más débil de lo que sugieren los datos.

Sin datos convincentes, es difícil lograr un consenso amplio.

La inflación no parece dirigirse al alza, pero tampoco está claro que vuelva al 2%.

El desempleo probablemente aumente ligeramente, pero no demasiado.

Es difícil declarar victoria en cualquiera de los dos mandatos, pero también está claro que ninguno requiere una respuesta inmediata.

La inflación está por encima del objetivo, pero no parece que vaya a acelerarse.

El mercado laboral se está debilitando, aunque Barkin no cree que se debilite mucho más.



