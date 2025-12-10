El mercado anticipa un nuevo recorte de tipos de la FED

El contexto macro respalda tipos más altos , con dólar débil, commodities al alza, estímulos fiscales y emisiones récord; un giro inesperado de la FED podría convertirse en el mayor riesgo para los mercados en 2026.

Powell llega a su última reunión con una FED dividida , obligado a transmitir un mensaje hawkish pese a las posturas enfrentadas: desde quienes rechazan cualquier recorte hasta Miran, que pide uno de 50 pb.

Nueva reunión de la FED, con la atención en las proyecciones económicas y el dot plot , donde una mayor tasa de desempleo podría abrir la puerta a dos recortes adicionales en 2026, clave para el comportamiento de bolsas, activos de riesgo y metales preciosos.

Esta noche se celebra la última reunión de la Reserva Federal de 2025, un evento que podría dar el pistoletazo de salida al tradicional rally de Navidad… o convertirse en una fuente significativa de volatilidad. Tras dos recortes este otoño —y 150 puntos básicos en los últimos 15 meses— el mercado descuenta con un 87% de probabilidad un recorte adicional, hasta el rango 3,50%-3,75%. Sin embargo, lo realmente relevante serán las nuevas proyecciones económicas, el diagrama de puntos y una de las últimas conferencias de prensa del presidente Jerome Powell antes del fin de su mandato.

¿Sigue mandando Powell en la FED?

Uno de los focos que determinará la posición de Powell dentro de la FED será el grado de acuerdo entre los miembros del comité. Aunque en las últimas reuniones han aumentado los votos disidentes, el mandato de Powell ha sido históricamente el más cohesionado en décadas: sólo 0,33 disidentes por reunión, frente a 0,688 en la era Yellen, 0,73 con Bernanke, 0,53 bajo Greenspan o 1,22 durante Volcker. Aun así, no se descarta que en esta última reunión de la FED aparezcan hasta tres posturas divergentes.

Por un lado, estarán uno o más miembros que se opondrán a cualquier recorte de tipos, mientras que, por el otro, el gobernador Stephen Miran abogará por un recorte de 50 puntos básicos. Y el debate continuará mientras los miembros expongan públicamente sus posiciones en los días y semanas posteriores al evento.

En cuanto al presidente de la FED, Jerome Powell, es probable que adopte un tono más agresivo en sus comentarios posteriores a la reunión, lo cual el mercado interpretará como un aumento del umbral necesario para un recorte de tipos en enero, algo que parece estar descartado en estos momentos. Powell tiene la difícil tarea de representar el espectro de opiniones, que va de un extremo a otro, y ese es un mensaje mucho más difícil de transmitir de lo normal.

Si bien un mercado laboral débil será la principal justificación para anunciar el recorte de hoy, los miembros más restrictivos señalarán la falta de datos económicos debido al cierre del gobierno y la persistente demanda de servicios que mantiene la inflación elevada a pesar de la desinflación en otras áreas. Tanto el PCE general como el subyacente, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, avanzaron a un ritmo anualizado del 2,8%, con la inflación del sector servicios manteniéndose rígida.

¿Cómo será el gráfico de puntos?

Debido a la división que se ha formado dentro de la FED, no esperamos cambios significativos en el pronóstico del diagrama de puntos, o también conocido en inglés como dot plot. El punto medio según la amplia mayoría del mercado probablemente permanecerá sin cambios en el 3,375%, lo que implica, en el mejor de los casos, un recorte adicional el próximo año, algo que sería negativo para las bolsas dado que el mercado estima que podrían haber dos.

Ya en septiembre ocho funcionarios se mostraron a favor de reducir los tipos en 2026 únicamente hasta el nivel en que se ubicará hoy tras un nuevo recorte, mientras que nueve esperaban al menos dos recortes más.

Ahora bien, dado que la FED tendrá un nuevo presidente el próximo año, que probablemente tendrá un sesgo más acomodaticio o dovish, el nuevo dot plot a partir de mayo será el que marcará el rumbo real durante los próximos meses.

Resumen de las Proyecciones Económicas de la FED

Se espera que las proyecciones de la FED muestren:

Aumento del desempleo en 2025 y 2026

Inflación ligeramente al alza este año

Rebote del PIB en 2026

Retorno del PCE al 2% no antes de 2027

No se prevén actualizaciones sobre el fin del ajuste cuantitativo. Cualquier anuncio al respecto llegaría en la reunión del 18 de marzo.

Opinión del equipo de XTB sobre la reunión de la FED

Aunque el mercado da por hecho un nuevo recorte de tipos, lo más importante en nuestra opinión serán las proyecciones económicas. En especial, consideramos que la previsión de una tasa de desempleo al alza podría provocar que el diagrama de puntos refleje dos recortes adicionales al actual en 2026, lo que podría impulsar a las bolsas, activos de riego y metales preciosos de cara a las próximas semanas.

Sin embargo, los datos económicos actuales y las perspectivas de cara al año que viene nos sugieren que los recortes de la FED no son apropiados. Consideramos que la devaluación del dólar, la subida en el precio de las materias primas, los estímulos fiscales, las emisiones de deuda y el fin del programa del QT son argumentos sólidos para aquellos que defienden unos tipos de interés más altos, y el mayor peligro que podrían enfrentarse los mercados es precisamente un cambio en la política monetaria de la FED, algo que en anteriores ocasiones ha generado el inicio del fin de los mercados alcistas.