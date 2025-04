Comentarios de la Fed sobre la economía americana

Ayer, los miembros de la Reserva Federal, Thomas Barkin y John Williams, comentaron sobre el estado de la economía americana. A continuación, un resumen de sus observaciones. Williams (Fed) La desaceleración en el ritmo de reducción del balance de la Fed fue un paso natural.

Las expectativas de inflación a largo plazo están actualmente bien ancladas.

La Fed debe mantener la estabilidad de las expectativas de inflación a largo plazo.

Desconozco exactamente dónde debe situarse la política monetaria en lo que resta del año.

La Fed tiene la capacidad de recopilar más datos antes de realizar cualquier cambio de política.

La política monetaria actual está bien posicionada para afrontar la incertidumbre.

Preveo que la economía seguirá creciendo, pero a un ritmo más lento que el año pasado.

La economía no se encuentra actualmente en un estado de estanflación.

La Fed no permitirá que la alta inflación se consolide.

No desestimaré la debilidad de las encuestas ni los datos anecdóticos.

La economía se encuentra actualmente en muy buena forma.

No pronosticaré la probabilidad de una recesión; la economía se mantiene sólida y el mercado laboral fuerte.

Los riesgos tanto para el crecimiento como para la inflación son igualmente importantes.

La incertidumbre actual es muy alta y la preocupación por una desaceleración va en aumento.

Mi escenario base es una inflación relativamente estable este año, aunque con riesgos al alza.

Existe un claro riesgo de que la inflación supere las proyecciones de la Reserva Federal.

Es probable que los bienes de consumo experimenten una rápida repercusión de los efectos arancelarios en los precios.

Los bienes intermedios podrían reaccionar a los aranceles con retraso.

El impacto de los aranceles podría extenderse durante un período prolongado.

Es demasiado pronto para evaluar los efectos completos de los aranceles; los detalles importan. Estoy siguiendo de cerca los datos para evaluar el impacto de los aranceles en los precios. Barkin (Fed) La estanflación de la década de 1970 se caracterizó por expectativas de inflación descontroladas; esto ya no es el caso.

No es el momento de hacer pronósticos sobre el número de recortes de tipos para este año.

Los datos actuales parecen aceptables, pero veo riesgos en el ámbito laboral.

Me preocupan tanto la inflación como el mercado laboral.

El proceso de liquidación del balance general podría ser más lento y prolongado.

No tengo prisa por recortar los tipos de interés.

Los recortes de tipos requieren la confianza de que la inflación está bajo control.

No estoy convencido de que los mayores costos no se trasladen a los consumidores.

Los proveedores informan que tendrán que repercutir los precios más altos.

Los consumidores dicen estar cansados ​​de pagar precios elevados.

Por lo tanto, veo ciertos riesgos para el mercado laboral derivados de los aranceles.

Mi hipótesis de base es que llevará mucho tiempo evaluar completamente el impacto de los aranceles.

