¿Cómo afectará el IPC americano a las decisiones de la Fed?

El evento clave de hoy es la publicación del IPC de EE. UU. a las 14:30 CET, que determinará el recorte de tipos de interés de la Reserva Federal. El mercado ya ha descontado que la Fed recortará los tipos el próximo 17 de septiembre, pero su magnitud es objeto de debate. Si el IPC sorprende a la baja, como ocurrió con la reciente lectura del IPP, la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos aumentará significativamente. Si bien el riesgo actual del mercado laboral prácticamente garantiza un recorte, la preocupación por la inflación modera las expectativas. Por su parte, el BCE actualizará hoy los principales tipos de interés en Europa. No se esperan sorpresas, ya que es probable que los tipos se mantengan en el mismo nivel que en julio. La clave es lo que comunique la presidenta Lagarde durante la rueda de prensa posterior a la decisión. Por otro lado, se han publicado los datos de inflación del IPP de Japón, que cumplieron con las expectativas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

