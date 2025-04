¿Cómo enfoca ASML el escenario actual?

Los inversores están centrados en cómo el ASML Holding abordará las preocupaciones arancelarias mientras mantiene su posición crucial en la cadena de suministro global de chips. Métricas clave de ASML Ingresos de 7.750 millones de euros (8.790 millones de dólares), un 47% más interanual.

Beneficios por acción (BPA) de aproximadamente 5,7€.

Margen bruto del 52,5%, superior al 51,7% del trimestre anterior.

Contrataciones netas de 4.890 millones de euros frente a los 3.610 millones de euros del año anterior.

Pedidos de sistemas EUV de aproximadamente 1.580 millones de euros. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg L.P. Estrategía de ASML ASML se libró temporalmente de los aranceles de referencia del 10%, pero se prevé la aplicación de aranceles específicos para semiconductores en virtud de las disposiciones de seguridad nacional de la Sección 232 de EE.UU.. La empresa podría verse parcialmente aislada debido a la fabricación en EE. UU. de componentes cruciales para maquinaria, incluidas las fuentes de luz ultravioleta extrema (EUV). No existen alternativas viables a los sistemas de litografía de alta gama de ASML, cuyo coste puede alcanzar los 350 millones de euros cada uno. Se prevé que los ingresos de la empresa en EE. UU. (17% en 2024) aumenten a medida que la fabricación de chips se traslada a suelo estadounidense. China representó el 42% de los pedidos en 2024 y se espera que disminuya al 20% este año, según las previsiones de la compañía. Sin embargo, los analistas de Mizuho y Jefferies anticipan que los fabricantes de chips chinos mantendrán niveles de pedidos relativamente altos en el primer trimestre, ya que empresas como SMIC continúan almacenando máquinas DUV más antiguas para protegerse de posibles controles de exportación. El mayor cliente de ASML, la taiwanesa TSMC, planea una inversión de 100.000 millones de dólares en cinco fábricas estadounidenses. La considerable cartera de pedidos de 35.000 millones de euros de la compañía proporciona una visibilidad significativa de los ingresos, mientras que los largos plazos de producción crean un colchón natural contra las fluctuaciones inmediatas del mercado. ASML mantiene su objetivo de ingresos para todo el año 2025 de 30.000 a 35.000 millones de euros. Los analistas de Jefferies sugieren que las ventas probablemente se situarán en la mitad superior de este rango de previsiones, aunque los comentarios podrían ser más reservados en comparación con el cuarto trimestre debido a las preocupaciones macroeconómicas y las incertidumbres en la cadena de suministro de IA. Los inversores deben estar atentos a cualquier cambio en las previsiones, las tendencias de la cartera de pedidos y la evaluación de la gerencia sobre la sostenibilidad de la demanda impulsada por la IA durante la presentación de resultados. Precio de la acción de ASML Las acciones de ASML cotizan actualmente dentro del canal de consolidación en el que se mantuvo durante 2023. Los alcistas aspiran a una rápida ruptura por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, mientras que los bajistas probablemente intentarán volver a probar el mínimo de este año. El RSI se encuentra en una divergencia bajista a largo plazo, que podría romperse si se alcanza un máximo más alto, un escenario similar se aplica al MACD. Fuente : Xstation5

