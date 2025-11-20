¿Cómo generar ingresos extras en mi portfolio?

Hay un grupo de inversores que tienen como objetivo generar ingresos extras cada mes a través de su cartera de inversiones. Sin embargo, esto puede ser complicado para el inversor minorista, porque tiene que perseguir las acciones o bonos que repartan dividendos o intereses de manera mensual. Por ello, os traemos una alternativa muy interesante.

Dividendos y opciones para generar ingresos

Un instrumento que permite al inversor generar rentas mensuales es el ETF de JP Morgan Global Equity Premium Income (JGPI.DE). En concreto, este ETF además de invertir en empresas con dividendos estables, también lo hace vendiendo opciones de compra (calls). A través de las ventas de calls sobre índices está generando un ingreso extra. Si bien esto te limita el potencial de subida, permite al inversor tener unas rentas extras de manera mensual sin tener que realizar las operaciones por el mismo o buscar empresas que repartan dividendos estables y frecuentes.

En concreto, este ETF ha repartido dividendos mensuales de manera sólida, reportando una rentabilidad anualizada de más del 6% de manera frecuente.

Esto permite al inversor obtener una rentabilidad mensual que si bien varía de mes a mes, dependiendo del éxito de la estrategia de opciones y la frecuencia del pago de dividendos de las empresas en las que está invertido, suaviza también la evolución del portfolio. Además, estos dividendos se pueden volver a reinvertir o usar como fuente para nuevas inversiones.

