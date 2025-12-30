El Dax 40 inicia otro ataque a máximos

El Dax 40 sube un 0,5% con la mayoria de sus sectores cotizando al alza. El sentimiento busátil en Europa es positivo en la amplia mayoría de parqués bursátiles. En las últimas semanas, los activos europeos se habían visto respaldados por las esperanzas de un eventual fin de la guerra en Ucrania. Sin embargo, los últimos informes sugieren que la perspectiva de un acuerdo de paz puede estar retrocediendo una vez más. Rusia acusó a Ucrania de llevar a cabo un ataque con drones en una de las residencias de Vladimir Putin cerca del lago Valdái, el mismo día que el presidente Volodymyr Zelensky visitaba Mar-a-Lago con su delegación. Moscú anunció posibles represalias y señaló un endurecimiento de su postura negociadora.

Cotización del Dax 40

El Dax 40 cotiza en sus niveles más altos desde el 13 de octubre, superando los 24.500 puntos. El índice ha repuntado un 10% desde su mínimo de mediados de noviembre, aunque el volumen de negociación ha disminuido notablemente en los últimos días de 2025.

Fuente : Plataforma de XTB

En la bolsa alemana, las acciones con mayores subidas son Rheinmetall, Infineon, Mercedes-Benz y el sector bancario, en particular Commerzbank y Deutsche Bank. Mientras tanto, Siemens y Deutsche Börse cotizan a la baja. Las acciones del operador de la bolsa de Fráncfort buscan frenar sus recientes caídas.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

¿Vuelve el interés por las acciones del sector defensa?

El sector de defensa se está comportando con especial solidez, ya que los inversores anticipan ahora un posible retraso de varios meses en el acuerdo de paz en Ucrania. El presunto ataque con drones ucranianos a la residencia de Putin ha sido condenado por China e India, mientras que Donald Trump declaró que la información que recibió inicialmente del líder ruso lo enfureció, aunque aún no hay confirmación de que el ataque realmente haya ocurrido.

Trump aceptaría apoyar una escalada en caso de que Moscú resulte ser quien socava las negociaciones al engañar a la administración estadounidense. Ucrania ha negado cualquier ataque a la residencia de Putin.

Rusia anunció que endurecería su postura negociadora, y el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que Moscú ostenta actualmente la iniciativa estratégica en el campo de batalla. Afirmó que Ucrania debería ceder a Rusia el Donbás, las regiones de Jersón y Zaporiyia, así como Crimea. Lavrov también reiteró la preferencia de Moscú por garantías de seguridad en consonancia con el ultimátum presentado a Occidente en 2021, que, según él, nunca se abordó adecuadamente.

Esto sugiere que el concepto de "garantías de seguridad estadounidenses", que, según declaraciones del primer ministro polaco, Donald Tusk, podría implicar una mayor presencia militar cerca de la frontera de Ucrania con Rusia, sigue siendo inaceptable para el Kremlin en este momento. En tales condiciones, Ucrania acabaría efectivamente en una “zona gris” después del conflicto.

Esta divergencia fundamental, combinada con el futuro no resuelto de partes del Donbas, donde Ucrania ha construido extensas fortificaciones defensivas que Rusia busca incorporar a su territorio, actualmente parece estar alejando la perspectiva de paz hacia el futuro.

Precio de la acción de Rheinmetall

Las acciones del gigante alemán de defensa intentan recuperar niveles por encima de la media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea roja), con un aumento del 2%. Los compradores buscan revertir la tendencia bajista a corto plazo, mientras que el indicador RSI se mantiene prácticamente neutral. El sector de defensa europeo en su conjunto ha subido más del 70% este año, mientras que las acciones de Rheinmetall se han revalorizado un 150%.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Dax 40?



Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.