¿Cómo se ve el mundo tras NVIDIA? S&P 500 avanza

Estados Unidos y NVIDIA

Antes de la publicación de los resultados de NVIDIA, los futuros del S&P 500 suben ligeramente alrededor de un 0,1%. NVIDIA, como jugador clave del mercado, cotiza cerca de máximos históricos, con una capitalización bursátil que representa más del 8% del valor del índice. El mercado espera resultados sólidos, aunque debido a las restricciones de exportación a China, el sentimiento se mantiene cauto. Se anticipa un aumento de la volatilidad tras el informe de resultados, lo que podría impactar en los índices más amplios.

Europa: confianza y bolsas

El índice de confianza del consumidor GfK en Alemania cayó a -23,6, peor de lo que preveían los analistas. La causa principal es la creciente incertidumbre relacionada con la situación del mercado laboral.

En Suiza, el índice de expectativas ZEW registró su mayor caída desde noviembre de 2022, alcanzando -53,8. Este resultado refleja un deterioro significativo en el sentimiento económico del país.

En Europa, el DAX 40 retrocedió un 0,4%, marcando otro día de debilidad. El ITA40, EU50 y FTSE 100 también cayeron un 1,03%, 0,22% y 0,48%, respectivamente. La incertidumbre política en Francia, vinculada a un posible voto de no confianza y retrasos presupuestarios, sigue pesando sobre los mercados. La bolsa polaca está experimentando fuertes caídas, borrando todas las ganancias obtenidas desde el inicio del año.

China: ajuste a la especulación

Los índices chinos retrocedieron, con el Hang Seng perdiendo un 2% y alejándose de máximos de 10 años en medio de crecientes preocupaciones sobre excesiva especulación y posibles acciones regulatorias. Sinolink Securities endureció las condiciones del mercado elevando los requisitos de margen al 100% para nuevos contratos, con el fin de limitar los riesgos de sobrecalentamiento.

Están apareciendo signos de FOMO (miedo a quedarse fuera) en el mercado, con nuevas cuentas de corretaje aumentando un 71% interanual en julio, y los volúmenes de negociación en las bolsas continentales alcanzando los 3,1 billones de yuanes. Como consecuencia, algunos ETFs han introducido límites diarios de suscripción, incluso tan bajos como 100 yuanes.

Las autoridades en Pekín continúan con medidas de enfriamiento, imponiendo restricciones a las ventas en corto y elevando los requisitos de colateral, en un eco de las acciones tomadas en 2023–2024.

Banca canadiense

Los resultados del Royal Bank of Canada superaron significativamente las expectativas de los analistas, lo que provocó una reacción positiva del mercado. El banco reportó un sólido crecimiento de beneficios impulsado por menores provisiones por pérdidas crediticias y un desempeño fuerte en los segmentos de gestión patrimonial y mercados de capitales. Los ingresos por mercados de capitales aumentaron un 13%, y los de gestión patrimonial un 15% interanual. El segmento de mercados globales destacó aún más, registrando un incremento del 37% en ingresos en el Q3, impulsado por la volatilidad del mercado.

Energía: petróleo e inventarios

Los inventarios de crudo cayeron en 2,4 millones de barriles, frente a la caída esperada de 2,0 millones de barriles. Las reservas de gasolina disminuyeron en 1,2 millones de barriles, mientras que se preveía una caída de 2,5 millones. Los inventarios de destilados bajaron en 1,786 millones de barriles, en contraste con el aumento esperado de 1,1 millones. A pesar de una caída de 2 puntos porcentuales en la utilización de refinerías en comparación con la semana anterior, los inventarios continúan disminuyendo. Tras la publicación de estos datos, los precios del petróleo siguieron recuperándose, acercándose a los 64 dólares por barril.

Los futuros del gas natural ganaron un 2% hoy tras la publicación de los últimos pronósticos meteorológicos.

Criptoactivos

Bitcoin sube hoy, alcanzando aproximadamente los 112.277 dólares. Ethereum también se aprecia, cotizando alrededor de los 4.627 dólares. Ambas criptomonedas reflejan un sentimiento positivo.