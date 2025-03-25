Un índice bursátil, o simplemente un índice, es básicamente una herramienta que mide una sección del mercado bursátil. En otras palabras, es un método para rastrear el desempeño de un grupo de activos de una manera estandarizada

Los índices bursátiles sirven para varios propósitos en los mercados financieros globales. Por lo general, ayudan a los inversores a evaluar la situación de los mercados y comparar el rendimiento de inversiones específicas. Los brokers y las bolsas de valores también han estado ofreciendo instrumentos financieros que reflejan los movimientos de precios de ciertos valores de referencia de acciones. Esto hace que los índices sean cruciales no solo por su función informativa, sino también por sus propósitos de inversión. En este artículo intentaremos explicar qué son los índices bursátiles y cómo aprovecharlos al invertir en el mercado de valores.

¿Qué es un índice bursátil?

Un índice bursátil, o simplemente un índice, es básicamente una herramienta que mide una sección del mercado bursátil. En otras palabras, es un método para rastrear el desempeño de un grupo de activos de una manera estandarizada, ya que el índice puede replicar un mercado de valores, sector, segmento geográfico o cualquier otra área del mercado en particular. Estos puntos de referencia se están desarrollando de forma transparente y se especifican los métodos para su construcción. Obviamente también hay índices que hacen referencia al mercado de bonos, materias primas o tipos de interés, sin embargo, en este artículo nos vamos a centrar únicamente en los índices bursátiles.

La construcción puede variar significativamente ya que los índices pueden basarse en diferentes métodos (por ejemplo, ponderación de capitalización de mercado, ponderación de capitalización de mercado ajustada por flotación libre o ponderación igual). Sin embargo, la idea central sigue siendo la misma: un índice bursátil es una colección de acciones que replica los movimientos de precios de esos valores agrupados.

La importancia de los índices

Los índices bursátiles son de gran importancia para los mercados financieros mundiales. En primer lugar, ayudan a los inversores a evaluar los resultados del mercado de valores: diario, semanal, mensual, etc. De esta manera, los participantes del mercado pueden determinar el sentimiento del mercado y comparar diferentes mercados de valores. Los índices también sirven como referencias de renta variable, ya que los fondos gestionados activamente los utilizan para comparar el rendimiento de los fondos. Los índices bursátiles se asocian a menudo con los términos "negociación de índices" o "inversión de índices". Ambos conceptos han ganado importancia en los últimos años. El aumento de los fondos indexados y los ETF ganó muchos entusiastas, ya que es una solución de bajo costo que brinda beneficios de diversificación. Explicamos la idea de diversificación en nuestro artículo titulado "Diversificación de la cartera: ¿cómo diversificar la cartera de negociación?". Por otro lado, el trading de índices puede referirse a los CFD, un instrumento que puede ser útil tanto para fines especulativos como de cobertura.

Principales índices mundiales

Habiendo explicado el significado de los índices bursátiles y su importancia para los mercados globales, ha llegado el momento de enumerar varios de los principales índices mundiales. Como puede imaginar, los inversores prestan mayor atención a los índices de las economías desarrolladas, ya que esos puntos de referencia reflejan el sentimiento del mercado en las principales bolsas de valores, que incluyen: New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq, London Stock Exchange (LSE), Euronext o Shanghai Stock Exchange ( SSE). XTB ofrece una amplia gama de CFD sobre índices y dichos contratos se nombran de una manera simple que debería sonar una campana entre los inversores. A continuación presentamos varios índices más importantes:

US30 – contrato para índice que consta de las 30 grandes empresas que cotizan en los Estados Unidos en la NYSE o el NASDAQ

– contrato para índice que consta de las 30 grandes empresas que cotizan en los Estados Unidos en la NYSE o el NASDAQ US500 – contrato para índice compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. A menudo se considera un barómetro del desempeño general del mercado de valores. El índice es una referencia común en lo que respecta al rendimiento de las carteras activas.

– contrato para índice compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. A menudo se considera un barómetro del desempeño general del mercado de valores. El índice es una referencia común en lo que respecta al rendimiento de las carteras activas. US100 – contrato para índice compuesto por las 100 empresas no financieras más importantes que cotizan en el mercado de valores NASDAQ

– contrato para índice compuesto por las 100 empresas no financieras más importantes que cotizan en el mercado de valores NASDAQ UK100 – contrato por índice compuesto por las 100 empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Londres con la mayor capitalización bursátil.

– contrato por índice compuesto por las 100 empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Londres con la mayor capitalización bursátil. EU50 – contrato para índice que consta de las 50 acciones más grandes y más líquidas de la zona euro. Está dominado por empresas de Francia y Alemania.

– contrato para índice que consta de las 50 acciones más grandes y más líquidas de la zona euro. Está dominado por empresas de Francia y Alemania. JAP225 – contrato para índice compuesto por las 225 grandes empresas que cotizan en Japón.

– contrato para índice compuesto por las 225 grandes empresas que cotizan en Japón. HKComp – contrato para el seguimiento de índices de rendimiento de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Hong Kong.

– contrato para el seguimiento de índices de rendimiento de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Hong Kong. AUS200 - contrato para índice que consta de las 200 empresas más grandes que cotizan en Australia.

Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a datos de rendimiento pasado y no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Trading con CFDs sobre Índices

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, en teoría, un índice no se puede comprar ni vender directamente, ya que los índices bursátiles son solo indicadores (puntos de referencia) que se mueven de acuerdo con las acciones que contiene. Sin embargo, hay muchos instrumentos financieros que reflejan los movimientos de precios de los principales índices mundiales, p. Ej. futuros, opciones, ETF, CFD o fondos indexados. Es por eso que términos como "inversión en índices" o "operaciones en índices" se utilizan a menudo en situaciones cotidianas.

Los contratos por diferencias (CFD) se utilizan comúnmente con fines especulativos y de cobertura. Esos contratos tienen muchas ventajas tales como: alta liquidez, bajas spreads de entrada y bajos costos de transacción, propósitos de diversificación, horarios de mercado prolongados, la capacidad de ir largo o corto con apalancamiento. Obviamente, hay que recordar que los CFD están asociados con un mayor riesgo, ya que el trading apalancado podría potencialmente amplificar las ganancias o las pérdidas. No cambia el hecho de que la venta al descubierto implementa más flexibilidad y permite muchas estrategias útiles. Obtendrá más información sobre el trading en corto en nuestro artículo titulado "Venta en corto: qué es el comercio en corto".

Hoy en día, los CFD tienen fines principalmente especulativos. Los operadores pueden simplemente abrir posiciones largas para aprovechar los precios que suben, o abrir posiciones cortas y beneficiarse de los precios que bajan. El uso del apalancamiento podría potencialmente amplificar las ganancias o las pérdidas. La negociación en índices podría ser parte de diferentes estrategias, por ejemplo, la creencia de que las acciones de pequeña capitalización superarán a las acciones de primera clase (entonces los operadores deberían ir en largo en un índice de pequeña capitalización) o la suposición de que una determinada bolsa de valores se desplomará, por ejemplo. debido a razones geopolíticas (entonces los operadores deberían acortar el índice del país en cuestión)

Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a datos de rendimiento pasado y no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

La plataforma xStation 5 de XTB le brinda toda la información esencial sobre los CFD para los principales índices mundiales. Fuente: xStation 5

Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a datos de rendimiento pasado y no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Los CFD son instrumentos apalancados, lo que significa que los inversores pueden ganar exposición al mercado utilizando un depósito relativamente pequeño. En otras palabras, los traders no necesitan poseer grandes cantidades de dinero para comenzar a invertir. En este caso (DE30 en el gráfico anterior) el apalancamiento es 1:20, lo que significa que el margen requerido asciende al 5% del valor del contrato. No obstante, se debe tener en cuenta que los CFD también están asociados con un mayor riesgo, ya que el comercio apalancado podría potencialmente amplificar las ganancias o las pérdidas.

Además de los fines especulativos, los CFD sirven para diversas estrategias de cobertura. Imaginemos que un inversor posee varias acciones estadounidenses que son componentes del índice S&P 500. La cartera tiene un valor aproximado de 20.000 USD. Un inversor sospecha que se avecina una corrección del mercado (por ejemplo, hay mucha incertidumbre sobre una pandemia o algún conflicto geopolítico), pero no quiere vender esas acciones. Para cubrir la cartera, el inversor puede utilizar un contrato de CFD que refleje los movimientos de precios del S&P 500 (el supuesto clave es que el inversor posee al menos varias acciones diferentes que están correlacionadas positivamente con el índice bursátil).

Abrir una posición corta neutralizará efectivamente su posición. En este caso, un inversor podría querer utilizar una calculadora de índices para evaluar el tamaño de una posición necesaria para cubrir la cartera: 0,10 lote corresponde a alrededor de 20.000 USD. Ahora, en caso de que las acciones de la cartera bajen, el inversor se beneficiará de la posición corta de CFD. Como regla general, la cartera de acciones estará cubierta.

Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a datos de rendimiento pasado y no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Fuente: xStation 5

Además, vale la pena mencionar que operar con CFD implica operar con futuros. Es fundamental comprender que la mayoría de los CFD sobre índices se basan en los precios de los contratos de futuros. Para cada mercado suele haber una larga lista de contratos de futuros con diferentes fechas de vencimiento que van desde un mes hasta muchos años en el futuro y el mayor volumen suele estar en el contrato más cercano. Cuando expira el contrato activo actual, los operadores de futuros deben abrir otro contrato de futuros. Sin embargo, los operadores de CFD no necesitan tomar ninguna medida, ya que la renovación se realiza automáticamente. En pocas palabras, una reinversión es una operación técnica que mueve la posición del operador al siguiente contrato disponible; el proceso es gratuito y no genera beneficios desde la perspectiva del operador.

Conclusión

En resumen, la negociación en índices podría ser una herramienta muy útil que los inversores y comerciantes definitivamente deberían conocer. A pesar de que la negociación de índices puede ser riesgosa debido al mecanismo de apalancamiento, también podría ser una solución perfecta para cubrir una cartera de negociación y reducir así el riesgo. Por lo tanto, el conocimiento sobre el comercio de índices debe verse como un rasgo esencial de todo inversor sólido.

Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. Cualquier investigación ha sido preparada de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y se considera una comunicación de marketing. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona actuando sobre esta información lo hace por completo y bajo su propio riesgo. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. La negociación de productos apalancados puede comportar un alto nivel de riesgo. Las pérdidas pueden exceder sus depósitos y se le puede requerir hacer otros pagos. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los clientes, por favor, comprenda los riesgos y busque asesoramiento independiente. Cuando XTB proporciona análisis de comercio y / o investigación, el autor de este artículo puede tener interés en los instrumentos antes mencionados. XTB tiene políticas establecidas para identificar y manejar cualquier conflicto de interés que pueda surgir en la producción de investigación y la provisión de análisis de operaciones. XTB International Limited está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Belice con la licencia FSC 000302/316. Su oficina de registro es 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belice C.A. Para obtener más información, visite el sitio web www.xtb.com/lat