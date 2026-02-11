El Ibex 35 está teniendo unos primeros compases de la sesión con poco movimiento. El selectivo cotiza plano a pesar de que en otros índices vemos movimientos más agresivos, sobre todo con el CAC francés cayendo un 0,4%.

Empresas que más suben del Ibex 35

La parte alta del selectivo sí que tiene movimientos. ArcelorMittal vuelve a liderar y se anota subidas de más de un 2% después de anunciar inversiones en una acería en Francia y recibir una mejora de precio objetivo. La compañía está siendo una de las favoritas de los analistas de cara a lo que parece ser una nueva fase, que podría comenzar en julio después de la aplicación de la nueva política arancelaria de la UE con respecto al acero. Repsol o Cellnex también se anotan subidas.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Amadeus son las peores de la sesión de hoy del selectivo español. Sin embargo, las caídas no son muy pronunciadas. El caso es que ayer conocimos resultados del touroperador TUI y preocuparon a los inversores por la debilidad que se podría estar experimentando en el trimestre actual. Por otro lado, la banca también está anotándose caídas generalizadas, después de que ya hayan reportado todas las entidades del Ibex 35 y hayan salvado un año complicado con unas cifras que en general no han sido malas. El problema viene ahora del aumento de competencia para captar recursos de clientes y sobre todo para quedarse con el crédito demandado.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

