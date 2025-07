Conclusiones de los datos de inflación en EEUU

La inflación en EEUU ha subido hasta el 2,7% en junio, superando las expectativas del mercado, y ofreciendo las primeras señales de que los aranceles de Donald Trump se están empezando a notar en los precios. Los efectos de los aranceles finalmente se están reflejando en la inflación, aunque todavía de manera modesta, lo que sugiere que hasta ahora las empresas han absorbido una parte significativa del impacto, pero creemos que es poco probable que continúen haciéndolo y poco a poco se irá notando en los próximos reportes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Claves de los datos de inflación de EEUU publicados: El IPC general subió un 0,3%, en junio, lo que es su mayor avance mensual desde enero .

. La inflación subyacente se mantuvo baja debido a la caídas de los precios de los vehículos nuevos y usados, así como de los precios de los billetes aéreos y el alojamiento.

Los precios de la vivienda se mantuvieron estables en comparación con los años de alta inflación, con un aumento mensual del 0,2% en el precio de la vivienda.

Los efectos de las subidas por los aranceles se hicieron visibles en diversas categorías: los muebles para el hogar subieron un 1%, el mayor incremento desde enero de 2022; los productos de vídeo y audio subieron un 1,1%, el mayor desde febrero del año pasado; y los precios de los juguetes subieron un 1,8% mensual, el mayor incremento desde abril de 2021.

Los mercados siguen mostrando una probabilidad del 60% de un recorte de tipos por parte de la FED en septiembre.

Wall Street sigue al alza superando sus máximos históricos, ya que de momento la tecnología sigue liderando los avances de los índices y continúa el dominio fiscal sobre el de la política monetaria.

