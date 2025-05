Conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

La Reserva Federal de EE. UU. mantuvo sin cambios la tasa de interés en 4,5 %. Ahora, el presidente de la Fed, Jerome Powell, comenta sobre la economía y la política monetaria. Powell señala que “no hay prisa” por recortar las tasas. Presidente de la Fed, Jerome Powell La inflación sigue estando algo por encima del 2 %. Ha disminuido considerablemente.

La economía se encuentra en una posición sólida. La caída del PIB del 1T refleja un comportamiento inusual en el comercio.

Han aumentado los riesgos de mayor desempleo y de inflación más elevada.

La política monetaria actual nos deja bien posicionados para responder con agilidad.

El mercado laboral no es una fuente significativa de presiones inflacionarias.

Las expectativas de inflación a corto plazo han subido.

Las encuestas apuntan a que las tarifas arancelarias están elevando las expectativas de inflación.

Consumidores y empresas muestran un menor nivel de confianza, según las encuestas.

La administración estadounidense está implementando cambios de política significativos.

La mayoría de las métricas a largo plazo siguen alineadas con el objetivo del 2 %.

Si se aplican fuertes aumentos arancelarios como se ha anunciado, veremos más inflación y menos empleo.

Los aranceles actuales son mucho más elevados de lo esperado.

Sin estabilidad de precios, no podemos lograr un mercado laboral fuerte.

El impacto a largo plazo de los aranceles aún no está claro.

Si los objetivos del mandato dual entran en tensión, se debe priorizar el que más contribuya a cerrar brechas.

Evitar una inflación persistente dependerá del momento y ritmo de las medidas, y de las expectativas.

Pronto sabremos más sobre los aranceles que la Casa Blanca negocia con otros países.

El costo de esperar es bajo. Si la inflación subyacente cae mientras monitoreamos la situación, podemos actuar con rapidez.

Si vemos inflación más alta y más desempleo, no alcanzaremos nuestras metas. Resumen y reacción del Nasdaq 100 Por ahora, Powell reconoce una gran incertidumbre en la economía estadounidense, con un aumento de las expectativas de inflación a corto plazo debido al riesgo de una guerra comercial. También indica que si ese escenario se materializa, la economía se desacelerará, aunque la inflación a largo plazo aún está cerca del 2 %, lo que podría dar margen a flexibilizar la política si es necesario. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La posibilidad de un recorte de tasas en junio parece menos probable, ya que aún no se han anunciado acuerdos comerciales. El Nasdaq 100 reaccionó de forma mixta, con los futuros cayendo un 0,25 %, todavía por debajo de la zona de resistencia EMA200 en gráficos diarios. No obstante, la caída de casi un 9 % de Alphabet (Alphabet Inc.) explica parte de esa debilidad. Fuente: xStation5

