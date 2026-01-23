Continúa el Foro de Davos en una jornada con nuevas lecturas de PMI

Conclusiones clave Los mercados esperan hoy los datos del PMI en Europa y EE. UU., el discurso de Lagarde y nuevas intervenciones desde el Foro de Davos.

Hoy conoceremos los datos del PMI de las principales economías europeas a nivel individual, así como de toda la Eurozona. Poco después, sobre las 11:00 CET, el mercado prestará atención al discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Por la tarde se publicarán las cifras preliminares del PMI de Estados Unidos. Mientras tanto, cabe destacar que el Foro Económico Mundial de Davos sigue en curso, lo que proporciona un contexto importante para la confianza del mercado con nuevas comparecencias programadas para hoy. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas!. Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.