¿Continuará su tendencia alcista el Dax 40?

A medida que la próxima fecha límite del 2 de abril para los aranceles recíprocos se vuelve cada vez menos temida debido a las declaraciones de Trump sobre la flexibilidad, el creciente apetito por el riesgo impulsa las bolsas europeas al alza el lunes. Actualmente, el Dax 40 alemán sube un 0,35%, el CAC40 francés un 0,15% y el FTSE 100 británico avanza un 0,1%. Algunos datos de los PMI de este mes para las economías de la eurozona también contribuyen al optimismo sostenido en la jornada bursátil de hoy. El Índice de Producción Manufacturera Alemán superó las expectativas y alcanzó su máximo en 34 meses (50,7), entrando en terreno expansivo por primera vez en casi dos años. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad en los mercados europeos hoy. Fuente: xStation5 Cotización del Dax 40 Tras las recientes correcciones, el Dax 40 alemán abrió alcista gracias a la mejora general del sentimiento del mercado, inspirada por las recientes sugerencias de Donald Trump. El Dax 40 experimentó una alta volatilidad tras la publicación de los PMI de marzo en la eurozona y actualmente cotiza en el mismo nivel que abrió el viernes, antes de las caídas. El índice rebotó desde la EMA de 24 períodos (morado claro), lo que sugiere una posible prueba del máximo histórico reciente (~23 500) en el futuro. Por otro lado, una ruptura por debajo de la EMA de 120 (morado oscuro) podría anunciar un regreso al soporte, frecuentemente probado, en torno a los 22 300. Fuente: xStation5 Noticias de empresas Las acciones de Bayer AG (BAYN.DE) cayeron un 7% después de que un jurado de Georgia ordenara a la compañía pagar casi 2.100 millones de dólares por las acusaciones de que su herbicida Roundup causó cáncer. Esto supone otro revés en el litigio en curso, que ya le ha costado a Bayer alrededor de 10.000 millones de dólares. La empresa planea apelar la decisión. Elliott Investment Management ha instado a RWE AG (RWE.DE) a aumentar la recompra de acciones tras adquirir una participación cercana al 5% en la compañía. El inversor activista criticó a RWE por la falta de claridad sobre la rentabilidad para los accionistas y solicitó recompras más significativas. RWE ha estado reduciendo las inversiones verdes ante los riesgos en EE. UU. Las acciones de RWE subieron un 2,2%. SAP (SAP.DE) ha superado a Novo Nordisk y se ha convertido en la empresa cotizada más valiosa de Europa, con un aumento del 40% en sus acciones durante el último año. El crecimiento del gigante alemán del software se debe a su transición hacia los servicios en la nube y la inteligencia artificial, mientras que Novo Nordisk lidia con la decepción de los ensayos clínicos. El valor de mercado de SAP alcanzó los 312.000 millones de euros. Stellantis (STLAM.IT) ofrece indemnizaciones voluntarias a algunos trabajadores de sus fábricas estadounidenses en Michigan, Ohio e Illinois. Las indemnizaciones incluyen paquetes de incentivos por despido y jubilación, como parte de una revisión para mejorar la eficiencia y mantener la competitividad. Los empleados tienen hasta el 8 de mayo para responder a la oferta. Las acciones suben un 0,8 %. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

