SAP se convierte en la empresa más valiosa de Europa

El desarrollador de software alemán SAP ha desbancado al fabricante danés de medicamentos para bajar de peso, Novo Nordisk, como la empresa más valiosa de toda Europa. Las acciones de SAP se disparan Las acciones de SAP, que se han disparado gracias al impulso de las ventas en la nube, han alcanzado una capitalización de mercado de 312.000 millones de euros, lo cual le ha permitido superar a sus inmediatos competidores. Esto la sitúa por encima de Novo Nordisk, cuyas acciones han caído un 18 % este año debido a los decepcionantes ensayos clínicos de su inyección de nueva generación para bajar de peso, CagriSema. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de SAP han subido un 40% el último año, gracias a la transición de los clientes a la infraestructura en la nube, proceso que le ha permitido a la compañía vender productos más rentables con funciones de IA, lo que ha impulsado el crecimiento de los ingresos. Los analistas estiman, en promedio, que las ventas de SAP aumentarán un 12% este año. De lograrse, esto marcaría la tasa de crecimiento anual más rápida de la compañía en la última década, destacado el potencial de un nuevo producto que presentado el mes pasado, que permite a los clientes conectar sus datos con datos de terceros y analizarlos a través de agentes impulsados ​​​​por IA. La empresa también está aislada de los problemas económicos de Europa gracias a su importante presencia en Estados Unidos, su mayor mercado. En concreto, SAP registró 2.900 millones de euros en ventas en Estados Unidos en el cuarto trimestre, lo que representa aproximadamente el 31% de sus ingresos totales. Impulso a los índices europeos SAP ha sido la mayor contribuyente a la subida del 30% del índice de referencia Stoxx 600 desde finales de 2022. La acción subió más del 150% durante ese período y representó aproximadamente el 8% del avance del índice. El crecimiento de la compañía la ha situado en una liga única en Alemania, la mayor economía de Europa. El año pasado, el índice de referencia DAX del país aumentó el límite de ponderación por acción del 10% al 15% para adaptarse al valor de SAP. La empresa ahora representa una proporción mayor del índice alemán que el sector automovilístico histórico del país, que incluye a Volkswagen y Mercedes-Benz. Además, la trayectoria ascendente de SAP contrasta con la de otras empresas europeas de primera línea. La empresa holandesa ASML Holding, a la que SAP superó en octubre, ha estado lidiando con la escasez de pedidos de algunos de sus clientes clave, así como con el endurecimiento de las restricciones a las exportaciones de chips a China.

