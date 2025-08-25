¿Continuarán las subidas en Wall Street?

Wall Street cerró la semana pasada con un fuerte repunte (S&P 500: +1,5%, Nasdaq 100: +1,9%, DJIA: +1,9%, Russell: +3,86%) en respuesta a las declaraciones moderadas del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien, citando mayores riesgos para el mercado laboral, abrió la puerta a un posible recorte de tipos en septiembre. Actualmente, los futuros del índice estadounidense cotizan ligeramente a la baja mientras que los del Eurostoxx 50 bajan un 0,2%.
En la región Asia-Pacífico, las perspectivas de recortes de tipos en EE. UU. alimentan un amplio optimismo. El índice MSCI Asia Pacific ha subido un 1,1%, impulsado principalmente por el incremento en China (HSCEI: +1,8%, Hang Seng: +1,7%). El Nikkei 225 de Japón (+0,3%), el Shanghai SE Composite (+0,72%), el Kospi de Corea del Sur (+1%) y el Nifty 50 de India (+0,3%) también cotizan en positivo. El S&P/ASX 200 de Australia cotiza sin cambios.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
China podría participar en proyectos de renovación financiados por el gobierno para impulsar su mercado inmobiliario, que aún se encuentra en dificultades. Las promotoras chinas están experimentando fuertes repuntes (p. ej., Vanke: +15%).
Las ventas minoristas en Nueva Zelanda aumentaron inesperadamente en el segundo trimestre de 2025 (+0,5% frente al pronóstico de -0,3%, anterior +0,8%). El mayor aumento se registró en electrónica (+4,6% intertrimestral), mientras que la caída más pronunciada se registró en productos farmacéuticos y otros (-1,2% intertrimestral).
Otros mercados
En el mercado de divisas, el índice del dólar se recupera ligeramente tras la ola de ventas del viernes inducida por Powell (USDIDX: +0,15%). Las divisas refugio son las que más se están corrigiendo, en concreto el yen japonés (USDJPY: +0,25%) y el franco suizo (USDCHF: +0,2%). El EURUSD ha bajado un 0,14%, manteniéndose en 1,17. La mayor resistencia al dólar proviene de las divisas de las Antípodas (AUDUSD: +0,05%, NZDUSD: +0,03%), que están ganando terreno gracias al apetito por el riesgo.
Los metales preciosos también están retrocediendo, con el oro bajando un 0,2% hasta los 3.364 dólares, la plata un 0,15% hasta los 38,82 dólares y el paladio un 0,3%. La excepción es el platino, que sube un 0,2%.
Las materias primas energéticas también cotizan a la baja: el gas natural ha bajado un 1,8% y el barril de petróleo retrocede un 0,2%. Todo ello en medio de las amenazas de Donald Trump de imponer "importantes sanciones" a Rusia si no se alcanza un acuerdo bélico en unas dos semanas. Las criptomonedas extienden sus pérdidas tras una volátil sesión dominical. Bitcoin bajó un 0,25% hasta los 112.500 dólares, Ethereum un 1,35%, hasta los 4.722 dólares, y los contratos de Dogecoin (-2,2%), Sushi (-1,9%) y Chainlink (-0,4%) también registraron pérdidas.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.